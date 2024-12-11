На Закарпатье родственницы школьника избили учителей в лицее: что им грозит

Обвинительный акт с материалами уголовного производства был направлен для судебного разбирательства

Двух жительниц города Свалява Закарпатской области подозревают в хулиганстве на территории местного лицея. 28-летней и 47-летний женщинам грозит тюремное заключение за избиение работника и двух учителей школы.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области. Отмечается, что после окончания досудебного расследования дело было направлено в суд.

"Речь идет о случившемся в ноябре этого года. Тогда в полицию поступило сообщение о драке в одном из учебных заведений города. По вызову сразу выехала следственно-оперативная группа, работники которой установили, что к совершению неправомерных действий причастны две местные жительницы в возрасте 47 и 28 лет", — говорится в сообщении.

Инциденту предшествовал конфликт между подростками, в который вмешались родные одного из несовершеннолетних. Женщины повредили окна в здании заведения и нанесли легкие телесные повреждения трем сотрудникам лицея.

По данному делу было завершено досудебное расследование. Обвинительный акт с материалами уголовного производства был направлен для судебного разбирательства. За совершенное женщинам грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Прикарпатье избили полицейского, который приехал на место происшествия.