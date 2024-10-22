Во Львове пассажиры избили контролера: инцидент попал на видео

Полиция открыла уголовное производство

Во Львове двое мужчин напали на контролера ЛКП "Львовавтодор". Это произошло на жилом массиве Сихов, расположенном на юго-востоке города.

Об этом сообщила прессслужба "Львовавтодора". Инцидент произошел еще в воскресенье, 20 октября, около 15.00 на остановке "Санта-Барбара".

Отмечается, что к контролеру и двум его напарницам обратилась водитель троллейбуса №24. Она попросила помочь вывести из транспортного средства двух пассажиров, которые, по ее словам, ездили бесплатно и не собирались выходить троллейбуса на конечной остановке.

"На просьбу работников отдела контроля мужчины отреагировали агрессивно, хоть и вышли из салона. На остановке пассажиры продолжили словесную перепалку. После чего один из них несколько раз ударил кулаком в лицо работника контроля. Это зафиксировала нагрудная камера контролера", — говорится в сообщении.

Контроллеры сразу же вызвали правоохранителей. К моменту их прибытия оба мужчины уже успели скрыться с места происшествия. По этому факту возбуждено уголовное производство в соответствии с ч.1 ст.125 УК (нанесение легких телесных повреждений).

Напомним, во Львове недавно был зафиксирован курьезный инцидент в одном из районов города. Там водитель внедорожника долгое время ехал против направления движения, что является грубым нарушением ПДД.