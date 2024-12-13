Могут ли вручать повестки на блокпостах во время мобилизации
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В некоторых случаях мужчину могут задержать правоохранители
В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанным могут вручать повестки где угодно. Оповещение может происходить на улицах, в общественных местах, а также на блокпостах.
Механизм вручения повесток регламентирован постановлением Кабинета Министров №560, определяющим порядок призыва граждан на военную службу. Согласно законодательству, военнообязанные и резервисты могут получить повестку в следующих местах:
- по месту жительства или регистрации;
- на работе или обучении;
- в общественных местах и зданиях, в частности, в местах массового скопления людей;
- на пунктах пропуска через государственную границу и блокпостах;
- территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Повестки могут вручать:
- представители ТЦК и СП;
- группы уведомлений, в состав которых входят работники ТЦК, местных администраций и полиции.
Можно ли отказаться от повестки на блокпосту
Законодательство не предусматривает возможность отказа от получения повестки. В случае отказа представители ТЦК или полиции имеют право составить акт, фиксируя этот факт с помощью фото- или видеосъемки. Этот документ может стать основанием для привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.
Какие последствия за отказ:
- за отказ получить повестку предусмотрен административный штраф в размере от 17000 до 25500 гривен.
- в случае уклонения полиция может задержать лицо и доставить его в ТЦК для составления протокола.
Стоит отметить, что повестка не всегда означает немедленную мобилизацию. Во многих случаях документ выдается для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если повестка вручена с нарушениями. Выдавать документ может только уполномоченное лицо.