Могут ли вручать повестки на блокпостах во время мобилизации

В некоторых случаях мужчину могут задержать правоохранители

В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанным могут вручать повестки где угодно. Оповещение может происходить на улицах, в общественных местах, а также на блокпостах.

Механизм вручения повесток регламентирован постановлением Кабинета Министров №560, определяющим порядок призыва граждан на военную службу. Согласно законодательству, военнообязанные и резервисты могут получить повестку в следующих местах:

по месту жительства или регистрации;

на работе или обучении;

в общественных местах и зданиях, в частности, в местах массового скопления людей;

на пунктах пропуска через государственную границу и блокпостах;

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Повестки могут вручать:

представители ТЦК и СП;

группы уведомлений, в состав которых входят работники ТЦК, местных администраций и полиции.

Можно ли отказаться от повестки на блокпосту

Законодательство не предусматривает возможность отказа от получения повестки. В случае отказа представители ТЦК или полиции имеют право составить акт, фиксируя этот факт с помощью фото- или видеосъемки. Этот документ может стать основанием для привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

Какие последствия за отказ:

за отказ получить повестку предусмотрен административный штраф в размере от 17000 до 25500 гривен.

в случае уклонения полиция может задержать лицо и доставить его в ТЦК для составления протокола.

Стоит отметить, что повестка не всегда означает немедленную мобилизацию. Во многих случаях документ выдается для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если повестка вручена с нарушениями. Выдавать документ может только уполномоченное лицо.