Украина установила абсолютный рекорд по отражению атак России

Россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов, а ВСУ нейтрализовали 99%

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание, что минувшей ночью, 13 декабря, россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов, применив 193 БПЛА. Силы обороны Украины нейтрализовали (сбили и подавили РЭБ) 191 беспилотник, что также является рекордом.

"Этой ночью был установлен абсолютный рекорд по налету дронов — 193. Из них было сбито — 80, 105 локационно потеряно (подавлено), 5 вернулись в Россию, один отправился на экскурсию в Беларусь. Таким образом, из рекордного количества использованных РОВ дронов, 19, нейтрализовано было 191!. Из этого делаем вывод. Сегодня РОВ (российские оккупационные войска, — ред.) установили рекорд по количеству запущенных дронов, отдельно отмечу, как ударных, так и приманок, а СОУ (Силы Обороны Украины, — ред.) установили рекорд эффективности перехвата в пределах 1% эффективности противника и 99% эффективности ВС ВСУ", — написал он в Telegram.

Коваленко добавил, что для кого-то это просто цифры, а для кого-то — титанический труд. ВСУ продемонстрировали впечатляющий результат.

"1%. Это была предельно напряжённая ночь для ВС ВСУ. Выдержана достойно. Если не верите и сомневаетесь, то странно, почему вы читаете этот пост, ведь у вас должен быть блекаут, который не закончится в течение этой и следующей недели. Но этого нет… Вы читаете", — резюмировал Коваленко.

По данным Воздушных Сил Украины, минувшей ночью было сбито 80 вражеских беспилотников и еще 105 не достигли своих целей (они были локационно потеряны). Также была сбита 81 ракета, которыми Россия атаковала Украину.

Всего с 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено 287 средств воздушного нападения россиян — 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К;

2 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 баллистическая ракета KN-23;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ;

24 крылатые ракеты "Калибр";

7 крылатых ракет "Искандер-К";

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69;

193 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Воздушное нападение РФ отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16, отметили в ВС.

По состоянию на 11:30 было подтверждено сбитие:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей, 5 – вернулись в РФ, еще 1 – в Беларусь.

Как сообщал "Телеграф", 13 декабря, россияне нанесли по Прикарпатью самый массированный удар за время войны. Российская армия била по Ивано-Франковской области ударными беспилотниками и крылатыми ракетами, есть попадание.