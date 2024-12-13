Бурштын без тепла и света: какая ситуация в городе после атаки РФ, где он находится (карта)

Работа этой ТЭС важна для региона

В пятницу, 13 декабря, российские войска обстреляли Украину "шахедами" и крылатыми ракетами. Россия атаковала Ивано-Франковскую область, в частности, взрывы раздавались в Бурштыне.

Об этом сообщают местные паблики Ивано-Франковска. Местные жители сообщили, что кроме электроэнергии исчезла вода и отопление.

"В Бурштыне также начал исчезать свет. Подписчики из Бурштына также сообщают, что у них исчезла вода и отопление", — говорится в сообщении.

Что известно о Бурштыне

Россияне устроили масштабную ракетную атаку на Украину, под ударом находились энергетические объекты. В "Укрэнерго" сообщили об увеличении объемов отключений света из-за последствий обстрела. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что энергетика по всей Украине находится под массированным ударом.

В городе Бурштын находится одна из ТЭС Украины – Бурштынская. Она включает 12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) и входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго". Станцию уже обстреливали весной 2024 года, а также осенью 2022 года. Работа этой ТЭС важна для региона. Раньше два или три энергоблока постоянно работали на экспорт электроэнергии. Она была одним из самых больших объектов генерации в Западной электроэнергетической системе Украины.

Ракетный обстрел — что известно

На фоне длинной атаки "Шахедами" РФ массированно запустила по Украине ракеты разных типов.

Основная масса ракет атаковала западные регионы. Есть попадания, к сожалению. Братчук сообщил, что враг атакует энергетическую инфраструктуру.

Ранее "Телеграф" писал, что в апреле 2024 года, в результате атаки российских войск полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Уничтожено 100% генерации.