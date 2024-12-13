В России горел важный военный объект. В СНБО раскрыли детали (фото, видео)

Возгорание тушили десятки пожарных

В четверг вечером, 12 декабря, в российском Новосибирске произошел масштабный пожар. Загорелось здание производственно-складского назначения.

Как сообщают российские СМИ, сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. В итоге площадь пожара составила 5000 квадратных метров, частично обрушилась крыша. Пожар тушили 69 сотрудников и 20 единиц техники МЧС России, а также пожарный поезд.

В МЧС РФ сообщили, что якобы загорелся склад различной продукции, в том числе пластиковых изделий. Также были сведения о том, что в здании расположен склад кабельной арматуры.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Новосибирске сгорел не просто обычный склад, а военный объект. По его информации, склад принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности – энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрыво-защитное оборудование.

Новосибирск на карте

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