Многие украинцы не смогли попасть в укрытие во время массированного удара – среди них известная блогерша

Блогерша попала в укрытие только через час

В пятницу, 13 декабря, во время российской атаки по Украине во Львове были закрыты укрытия. Люди не могли переждать опасность.

Об этом сообщает местное издание. По данным телеграм-канала "Львович.Новости" закрыто было на двух улицах.

Речь идет об ул. Б. Хмельницкий. А также по ул. Скорины, 22.

О закрытом укрытии сообщила и блогерша Алевтина Черкашина, которая называет себя "Дева Оливка". Она была единственной из спустившейся в укрытие дома. Впрочем, оно было закрыто. Девушка с котом смогла переждать опасность только через час.

Атака по Украине — что известно

Российские войска массированно атаковали Украину с вечера, 12 декабря. Сначала оккупанты запустили по Украине дроны, а уже утром ракеты. Целью обстрела стала энергетика Украины.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, РФ выпустила по Украине 93 ракеты и около 200 БПЛА. В частности, ПВО удалось сбить 81 ракету, в том числе 11 из них "приземлили" истребители F-16.

Однако впоследствии в Воздушных Силах Украины сообщили, что сбили 81 ракету, 80 БпЛА.

Детальнее о массированном обстреле России по Украине — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.