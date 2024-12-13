Четыре причины, почему ПВО отработала лучше, чем в прошлый раз - Николаевский Ванёк
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Автор анонимного Telegram-канала, который сообщает о ситуации с обстрелами, говорит, что западной ПВО нет альтернатив
Ну да Фки это конечно хорошо, сбивают, спору нет
Но почему в этот раз отработали лучше, чем в прошлый раз?
Чисто субъективно:
- некоторые кадровые изменения очевидно пошли на пользу (я не знаю это было запланировано или кадровые изменения пошли после "резонанса критики");
- увеличили количество ПВО, на некоторых объектах/участках весьма ощутимо ;
- некоторые объекты солидно укреплены (это значит что даже если прилетает (или осколки), то без ощутимых повреждений для объекта), некоторые — хрен пойми там делали что-то вообще или нет (без деталей) ;
- бойцы и пилоты очень сильно постарались
И да, в очередной раз убеждаюсь — западному ПВО конечно нет альтернатив
Пэтриоты — мощь.
Источник: пост Николаевского Ванька в Telegram
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