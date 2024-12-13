Автор анонимного Telegram-канала, который сообщает о ситуации с обстрелами, говорит, что западной ПВО нет альтернатив

Ну да Фки это конечно хорошо, сбивают, спору нет

Но почему в этот раз отработали лучше, чем в прошлый раз?

Чисто субъективно:

- некоторые кадровые изменения очевидно пошли на пользу (я не знаю это было запланировано или кадровые изменения пошли после "резонанса критики");

- увеличили количество ПВО, на некоторых объектах/участках весьма ощутимо ;

- некоторые объекты солидно укреплены (это значит что даже если прилетает (или осколки), то без ощутимых повреждений для объекта), некоторые — хрен пойми там делали что-то вообще или нет (без деталей) ;

- бойцы и пилоты очень сильно постарались

И да, в очередной раз убеждаюсь — западному ПВО конечно нет альтернатив

Пэтриоты — мощь.

Источник: пост Николаевского Ванька в Telegram