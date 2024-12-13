Україна встановила абсолютний рекорд по відбиттю атак Росії

Росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів, а ЗСУ нейтралізували 99%

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко звернув увагу, що минулої ночі, 13 грудня, росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів, застосувавши 193 БПЛА. Сили оборони України нейтралізували (збили та придушили РЕБ) 191 безпілотник, що також є рекордом.

"Цієї ночі було встановлено абсолютний рекорд з нальоту дронів — 193. З них було збито – 80, 105 локаційно втрачено (придушено), 5 повернулися на Росію, один вирушив на екскурсію до Білорусі. Таким чином, із рекордної кількості використаних РІВ дронів, 193, нейтралізовано було 191! З цього робимо висновок. Сьогодні РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) встановили рекорд за кількістю запущених дронів, окремо відзначу, як ударних, так і приманок, а СОУ (Сили Оборони України, — ред.) встановили рекорд ефективності перехоплення в межах 1% ефективності противника і 99% ефективності ЗС ЗСУ", — написав він у Telegram.

Коваленко додав, що для когось це просто цифри, а для когось — титанічна праця. ЗСУ продемонстрували вражаючий результат.

"1%. Це була гранично напружена ніч для ЗС ЗСУ. Витримана гідно. Якщо не вірите і сумніваєтеся, то дивно, чому ви читаєте цей пост, адже у вас має бути блекаут, який не закінчиться протягом цього та наступного тижня. Але цього нема… Ви читаєте", — резюмував Коваленко.

За даними Повітряних сил України, минулої ночі було збито 80 ворожих безпілотників й ще 105 не досягли своїх цілей (їх було локаційно втрачено). Також було збито 81 ракету, якими Росія атакувала Україну.

Загалом з 14:00 12 грудня по 10:00 13 грудня радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 287 засобів повітряного нападу росіян — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К;

2 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 балістична ракета KN-23;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ;

24 крилаті ракети "Калібр";

7 крилатих ракет "Іскандер-К";

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69;

193 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Повітряний напад РФ відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті, наголосили у ПС,

Станом на 11:30 було підтверджено збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

1 балістичної ракети "Іскандер-М";

80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей, 5 – повернулись в РФ, ще 1 – в Білорусь.

Як повідомляв "Телеграф", 13 грудня, росіяни завдали по Прикарпаттю наймасованішого удару за час війни. Російська армія била по Івано-Франківщині ударними безпілотниками та крилатими ракетами, є влучання.