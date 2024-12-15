Погода в Украине быстро ухудшается. Синоптики назвали области, которым достанется больше всего

Украинцев ждет неприятный сюрприз

В Украине уже в течение нескольких дней держится морозная и зимняя погода. Однако за счет активизации циклонов и атмосферных фронтов из северной части Атлантики, в ближайшие два дня некоторые регионы "посетит" штормовой ветер.

Синоптики предупреждают о I и II уровне опасности. Об этом свидетельствуют данные сайта "Укргидрометцентра".

До конца суток 15 декабря в западных областях и 16 декабря ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях ожидается резкое ухудшение погодных условий. Здесь будут наблюдаться шквальные ветра, порывы которых достигнут 15-20 метров в секунду.

В этих областях будет объявлен I уровень опасности — желтый.

Погода в воскресенье, 15 декабря

В западных областях на протяжении суток ожидается небольшой снег, мокрый снег, днём местами с дождём. На дорогах гололедица. Ветер западный / юго-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы 15 – 20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, днём -2…+3 °С.

В северной части страны ночью местами пройдёт небольшой снег, днём повсеместно ожидается небольшой снег / мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2…-7 °С, днём -3…+2 °С.

В центральных областях в течение суток ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днём местами с дождём. В отдельных пунктах налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом днём на западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, днём -1…+4 °С.

В южной части страны и Крыму пройдут умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный с переходом на западный, 7 – 12 м/с, в Крыму местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С, в Крыму -1…-6 °С; днём +3…+8 °С.

В восточных областях ночью местами пройдёт небольшой снег, днём ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 °С, днём -2…+3 °С.

Погода в понедельник 16 декабря

По мнению синоптиков, в понедельник, 16 декабря, днем в большинстве западных, северных и центральных областей будут ожидаться порывы сильного ветра вплоть до 25-28 метров в секунду.

Из-за этого будет объявлен II уровень опасности — оранжевый.

Кроме этого в понедельник, 16 декабря, под влиянием атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде снега, который днём будет переходить в дождь. Местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днём -1…+4 °С, в южных, центральных и западных регионах +2…+7 °С.

Тем временем в понедельник, 16 декабря, в Киеве также будет сильный штормовой ветер — до 17-22, а кое-где — до 25 метров в секунду. Будет идти мокрый снег, который перейдет в дождь. На дорогах и тротуарах из-за этого будет сложная ситуация. Температура воздуха в столице завтра, в понедельник повысится до +5 градусов.

Напомним, что в канун Нового Года столицу ожидает не очень зимняя погода и в Киев еще ненадолго вернется тепло.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине да конца декабря и стоит ли ждать снег на Новый год.