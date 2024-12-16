Что делать, когда пришла повестка, а у вас отсрочка: комментарий юриста
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Юрист рассказал, что делать гражданам в подобных случаях
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлится до 7 февраля 2025 года, но некоторые мужчины имеют право на отсрочку от призыва в этот период. Те, у кого есть законные на то основания, могут и дальше получать повестки по почте, но волноваться им не стоит.
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Дончак на портале B2B Consult. Он рассмотрел ситуацию, когда у мужчины есть отсрочка из-за обучения в высшем учебном заведении, поэтому он решил продлить ее до 7 февраля 2025 года.
Тем не менее мужчине все же пришла повестка из ТЦК.
Однако это не тот случай, когда стоит беспокоится, заявил юрист. По его словам, в ТЦК "могли что-то перепутать", либо данные об отсрочке не были внесены. В то же время письмо будет считаться врученным при обращении обратно в ТЦК, если его не забрать согласно действующего законодательства.
В любом случае письмо нужно будет забрать письмо на почтовом отделении. Если оно от ТЦК, то нужно туда прийти с повесткой и показать доказательства законного получения отсрочки.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как проверить, подлежите ли вы мобилизации. Это зависит от того, когда в последний раз мужчина проходил медосмотр.