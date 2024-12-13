Днепру и Одессе свет на весь день никак нельзя дать: эксперт дал прогноз на зиму

В зависимости от региона свет будут выключать по-разному

В Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди, но есть нюанс.

Таким прогнозом поделился в эфире "Киев 24" эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Он добавил, что прогноз неодинаков для разных регионов страны.

"Я по-прежнему говорю о том, что вполне возможно при определенных условиях возникновения дефицита электрической энергии в объеме около 3 гигаватт. А 3 гигаватта – это две-три очереди отключений. Ну, может все же две очереди отключений, то есть примерно от 4 до 8 часов отключения электрической энергии в сутки для бытовых потребителей", – сказал Рябцев.

Он предупредил, что этот прогноз неодинаков для всех регионов и вполне понятно, что после очередного обстрела будет тяжело тем районам, "куда прилетело". Это может быть Одесса, Бурштын, Харьков, или любой другой населенный пункт. Логично, что там будут продолжительнее периоды отключения электричества.

"Для тех, кому больше повезло, там будут немного меньшие периоды без электрической энергии. И здесь нельзя сказать, что вот такая несправедливость большая. К сожалению, это объективная ситуация, объективное состояние, отражающее особенности функционирования объединенной энергетической системы Украины, в которой есть объективные ограничения передачи электрической энергии определенных нужных объемов в направлениях и с запада на восток, и с запада на юг", – объяснил эксперт.

По его словам, даже если импорт электроэнергии в Украину будет привлечен на 100%, такие города, как Днепр и Одесса, невозможно обеспечить светом круглосуточно.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, российские войска обстреляли Украину "шахедами" и крылатыми ракетами. Россия атаковала Ивано-Франковскую область, в частности, взрывы раздавались в Бурштыне. Там исчез свет, враг якобы попал в Бурштынскую ТЭС.