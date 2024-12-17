Пытался лишить ее родительских прав: как выглядит украинский экс-муж Седоковой

Мужчина ведет непубличный образ жизни

Сегодня, 17 декабря, в Москве нашли тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Он был экс-мужем исполнительницы Анны Седоковой. Это могло произойти на фоне развода спортсмена с певицей. До Тиммы Седокова вступала в брак еще дважды.

Одним из мужчин певицы-запроданки был бизнесмен Максим Чернявский, родом из Украины. Что о нем известно — знает "Телеграф".

Что известно о Максиме Чернявском

Будущий предприниматель родился в Киеве в 1986 году. Будучи подростком, работал кассиром. У бабушки Чернявского была сеть строительных гипермаркетов "Макси". Некоторое время парень управлял этим бизнесом. Получил образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете с отличием.

После окончания вуза Чернявский начал заниматься строительством и продажей недвижимости. Также он являлся менеджером гонок "Формула-1". Затем перебрался в Лос-Анджелес, где изучал архитектуру в местном колледже. В США мужчина начал руководить строительством домов в стиле модерн.

В 2009 году Чернявский познакомился участницей группы "ВИА Гра" Анной Седоковой. Между ними начался роман, и в 2011 году пара вышла замуж. Вскоре у супругов родилась дочь Моника. Однако через 2 года Седокова и Чернявский развелись.

Разрыв отношений был громким, об этом активно писали в СМИ. Дело в том, что бизнесмен хотел лишить артистку родительских прав. Дочь Моника осталась жить с отцом в США.

В 2013 году Чернявский стал главным героем российской версии "Холостяк". За его сердце сражались 26 девушек. Победительницей стала работница юридической компании Мария Дригола. Отношения пары продолжались на расстоянии, поскольку Чернявский жил в Лос-Анджелесе, а избранница в Санкт-Петербурге. В прессе говорили, что они даже планировали свадьбу. Впрочем, через несколько месяцев после выхода шоу пара разошлась.

В 2016 году появлялись слухи, что Чернявский находится на грани банкротства. Впрочем, сам мужчина не комментировал эти сплетни.

В 2018 году Чернявский стал отцом во второй раз. Избранницей стала участница конкурса "Мисс Россия" Дарья Сидорова. У женщины есть экономическое образование. Она ведет непубличный образ жизни, как и сам предприниматель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о единственном сыне Таисии Повалий — Денисе. Мужчина неоднозначно высказывался о войне России против Украины.