Намагався позбавити її батьківських прав: як виглядає український ексчоловік Сєдокової

Чоловік веде непублічний спосіб життя

Сьогодні, 17 грудня, у Москві знайшли тіло латвійського баскетболіста Яніса Тімми. Він був ексчоловіком виконавиці Анни Сєдокової. Це могло статися на тлі розлучення спортсмена зі співачкою. До Тімми Сєдокова вступала у шлюб ще двічі.

Одним із чоловіків співачки-запроданки був бізнесмен Максим Чернявський, який родом з України. Що про нього відомо — знає "Телеграф".

Що відомо про Максима Чернявського

Майбутній підприємець народився у Києві у 1986 році. Будучи підлітком, працював касиром. Бабуся Чернявського мала мережу будівельних гіпермаркетів "Максі". Певний час хлопець керував цим бізнесом. Здобув освіту в Київському національному торговельно-економічному університеті з відзнакою.

Після закінчення вишу Чернявський почав займатися будівництом і продажем нерухомості. Також він був менеджером гонок "Формула-1". Згодом перебрався до Лос-Анджелесу, де вивчав архітектуру в місцевому коледжі. В США чоловік почав керувати зведенням будинків у стилі модерн.

У 2009 році Чернявський познайомився учасницею гурту "ВІА Гра" Анною Сєдоковою. Між ними почався роман, і у 2011 році пара одружилась. Незабаром у подружжя народилась донька Моніка. Однак через 2 роки Сєдокова та Чернявський розлучилися.

Розрив стосунків був гучним, про це активно писали в медіа. Річ у тім, що бізнесмен хотів позбавити артистку батьківських прав. Так, донька Моніка залишилась жити з батьком у США.

У 2013 році Чернявський став головним героєм російської версії "Холостяк". За його серце боролися 26 дівчат. Переможницею стала працівниця юридичної компанії Марія Дрігола. Стосунки пари тривали на відстані, оскільки Чернявський жив у Лос-Анджелесі, а обраниця — у Санкт-Петербурзі. У пресі подейкували, що вони навіть планували весілля. Утім, через кілька місяців після виходу шоу пара розійшлась.

У 2016 році з'являлися чутки, що Чернявський перебуває на межі банкрутства. Утім, сам чоловік не коментував ці плітки.

У 2018 році Чернявський став батьком удруге. Обраницею стала учасниця конкурсу "Міс Росія" Дар'я Сидорова. Жінка має економічну освіту. Вона веде непублічний спосіб життя, як і сам бізнесмен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про єдиного сина Таїсії Повалій — Дениса. Чоловік неоднозначно висловлювався про війну Росії проти України.