Была популярной в Украине в конце 90-х: как сейчас выглядит и что говорит о войне Алсу

Артистке из страны-оккупантки исполнился 41 год

Алсу — российская исполнительница, которая была популярной в Украине в конце 90-х — начале 2000-х. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения певица не выразила четкую позицию в отношении войны России против Украины, как и главная героиня "Кармелиты" Юлия Зимина.

"Телеграф" выяснил, что говорит певица о войне, и как она изменилась с начала карьеры.

Что известно об Алсе

Будущая певица родилась в 1983 году в Республике Татарстан. Начала певческую карьеру в 15 лет. Дебютный альбом исполнительницы "Алсу" раскупили в количестве 700 тысяч копий. В 2000 году представляла Россию на Евровидении с треком Solo, где заняла 2-е место.

Впоследствии певица выпустила альбом Alsou, который продавали в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Болгарии. Позже появился альбом "19", который приобрели в количестве 800 тысяч копий. Так, в поддержку альбома певица гастролировала по Украине, Казахстану, Азербайджану, Грузии и Латвии. Выпускала совместную композицию с испанским исполнителем Энрике Иглесиасом You`re My №1.

Затем исполнительница вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова и взяла паузу в музыкальной карьере. Она родила двоих детей – дочерей Сафину и Микелу. В 2008 году вернулась на сцену с альбомом "Самое главное". Так, Алсу продолжила писать песни и записывать видеоклипы, а также участвовать в программах пропагандистского телевидения. В 2016 году она родила третьего ребенка – сына Рафаэля.

Где сейчас Алсу и что говорит о войне

Певица имеет неоднозначную позицию по поводу войны России против Украины. Она молчит о вторжении россиян в нашу страну. В апреле 2022 года исполнительница выступала на концерте ко Дню победы в Москве.

Весной 2022 певица принимала участие в российской версии шоу "Маска". А в декабре того же года появилась в картине страны-оккупанта "СамоИрония судьбы!". Также она периодически выпускает треки.

В 2023 году Алсу заподозрили в неуплате налогов в России. Все потому, что ее концертное агентство показывало нулевую отчетность с 2022 года.

В 2024 году стало известно, что Алсу разводится со своим мужем Яном Абрамовым. Она подала иск, чтобы разделить нажитое имущество. С певицей осталось жить трое детей. Причиной развода стало то, что у Абрамова появилась любовница. Это была Анастасия Решетова, бывшая жена путиниста Тимати.

Ранее "Телеграф" рассказывал о первой любви певицы-предательницы Ани Лорак. Она жила со старшим на 18 лет мужчиной.