Живёт в Испании и оправдывает Россию за войну против Украины: как выглядит единственный сын предательницы Повалий

Сын предательницы в последние годы живет за границей

Скандальная певица-предательница Таисия Повалий имеет сына Дениса от первого брака с Владимиром Повалий. Он также занимается музыкой всю жизнь, однако успел отличиться неоднозначными высказываниями о войне.

Что известно о Денисе Повалий, и где он живет сейчас — знает "Телеграф".

Денис Повалий — что известно

Будущий певец родился в 1983 году в семье Таисии и Владимира Повалий. Тогда исполнительница только закончила обучение в музучилище, а отец руководил ансамблем в Киевском мюзик-холле. Вскоре там начала работать и Повалий.

После того, как певица развелась с Владимиром, Денис остался жить с отцом. После окончания школы пошел учиться в Киевский университет имени Тараса Шевченко, где овладевал международными коммуникациями и связями с общественностью.

Фото из сети

Во время получения образования Повалий активно занимался музыкой, в том числе в группе Royal Jam. Вскоре принял участие в популярном шоу "X-фактор", где парня объединили в дуэт сыном Виктора Павлика — Александром. В прямые эфиры они не попали.

В 2011 году Денис принял участие в Национальном отборе на Евровидение Aces High, но не победил. Позже участвовал в онлайн-стадии отбора на международный песенный конкурс с треком Written on Your Heart, однако пройти дальше исполнителю не удалось.

Позже Повалий в составе группы Nude voices принял участие в шоу "Голос страны". Коллектив хорошо себя проявлял, однако в один момент Денис решил покинуть проект. Певец объяснил это тем, что не принимает, когда ему указывают, как петь. Nude voices прошли в четверть финала.

В интервью Денис рассказывал, что мама, Таисия Повалий, была суровой в воспитании. Также отметил, что певицу трудно в чем-то убедить.

Где сейчас Денис Повалий

К моменту, когда Россия пованомасштабно вторглась в Украину, Денис Повалий находился в России вместе с мамой-предательницей. Там они снимались в программе "Две звезды. Отцы и дети". Исполнитель решил не возвращаться на родину, а уехал в Испанию, где поселился в доме Таисии Повалий. В Валенсии мужчина искал работу, отметив, что является вокалистом и музыкантом.

Фото из сети

В своих высказываниях Повалий сначала осуждал войну. А потом стал оправдывать страну-агрессора за начатое полномасштабное вторжение против Украины. Он заявил, что Россия сделала это "не на ровном месте", а "после 8 лет АТО". Также он говорил, что государство заставляет людей не только умирать, но и убивать. Так, певец распространял месседжи российской пропаганды.

"Люди, мы же не заставляем веганов потреблять мясо! Даже супружеский долг можно не выполнять. Чем таким человек провинился государству, что должен не только умирать за него, но еще и убивать? Только не надо о "придут насиловать ваших женщин" ".

Фото из сети

Фото с инстаграма Дениса Повалий

В октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у Таисии Повалий имущественные права на музыку, а также авто BMW, травматическое оружие, семь земельных участков Киевской области, дом. Денис подал апелляцию на решение суда, но ее отклонили.

Фото с инстаграма Дениса Повалий

Также артист периодически показывает своего сына Демьяна от супруги Светланы.

Фото с инстаграма Дениса Повалий

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Таисия Повалий в молодости. Женщина сделала несколько пластических операций и изменилась до неузнаваемости.