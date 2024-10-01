Метет как зимой: в Украине выпал первый снег, где именно (фото, видео)

Столбики термометров в некоторых местах Украины уже опустились ниже нуля.

Во вторник, 1 октября, в Закарпатье и Ивано-Франковской области выпал снег. В социальных сетях появились фото заснеженных склонов с горы Поп-Иван Черногорский и Буковель.

Кроме того, снег продолжает засыпать Прикарпатье. Телеграмма-каналы публикуют соответствующие видео.

Так, например, снег заметает базу Заросляк, что возле Ворохты.

Столбики термометров в некоторых местах Украины уже опустились ниже нуля. Так, на горе Поп — Иван Черногорский температура воздуха утром 1 октября составила 5 градусов ниже нуля.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, средняя месячная температура воздуха в октябре 2024 года ожидается на уровне 7-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Количество осадков прогнозируется в пределах нормы. Ожидается, что их будет 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм.

По прогнозу сайта Wisemeteo, дающего долгосрочный прогноз, октябрь будет теплым. К примеру, в Киеве самая низкая температура за весь месяц ожидается ночью 8 сентября — 6 градусов тепла. Самые высокие градусы будут в начале месяца. В Украине и столице будет все прохладнее, но резких похолоданий не ожидается.

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