В Одессе выпал первый снег. Долго ли он продержится (видео)

Снег может выпасть и в других регионах

В понедельник, 2 декабря, в Одессе выпал первый снег. Однако он почти сразу растаял.

Об этом свидетельствуют видео из Одессы, которые публикуют местные Телеграм-каналы. Несмотря на осадки в виде мокрого снега, сейчас в городе держится преимущественно плюсовая температура.

Скорее всего, снежная погода в Одессе долго не продержится. По прогнозу Украинского гидрометцентра, во вторник, 3 декабря, в городе ожидается преимущественно плюсовая температура от +2 до +4 °C. Будет облачно с прояснениями, а осадков не ожидается.

Следует отметить, что в понедельник также возможны осадки в виде снега в Херсонской, Кировоградской областях. Также ожидается снег на юге Черкасской области.

Прогноз на 2 декабря

В то же время во вторник, 3 декабря, в Украине снега уже не будет. На всей территории страны осадков не предполагается. Температура воздуха днем будет преимущественно плюсовой, а ночью возможны заморозки.

Прогноз на 3 декабря

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Киеве 2-4 декабря. Начало на этой неделе принесет в столицу сильную облачность, но без осадков. Синоптики предупреждают, что на днях температура будет постепенно падать.