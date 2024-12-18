"Он может и хотел бы, но...": психиатр Глузман рассказал, применит ли Путин ядерное оружие

Психиатр считает Путина трусливым ничтожеством

Российский президент Владимир Путин не решится использоваться ядерное оружие, которым он постоянно угрожает. Он слишком труслив для такого серьезного шага.

Такое мнение общественный деятель, психиатр Семен Глузман выразил в рамках проекта "Наодинці", опубликованном на YouTube-канале ТСН. По его словам, российскому лидеру, вероятно, хотелось бы сделать это, но вряд ли дело зайдет дальше угроз.

"Я не думаю, что Путин решится использовать ядерное оружие. Это не серьезные разговоры. Он может и хотел бы, но он же трусливое ничтожество. И поэтому он только угрожает", — считает Глузман.

При этом он добавил, что никто не знает, как будут развиваться дальнейшие события. Поэтому предсказать это невозможно.

"Но, что будет, мы не знаем и как будет – тем более", — подытожил психиатр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Семен Глузман высказался о Владимире Путине и новоизбранном президенте США Дональде Трампе. Одного из них он охарактеризовал как садиста и психопата, а второго — как глубоко аморального человека.