Поддерживает разрешение Байдена бить по РФ и не боится ядерных угроз Путина: какова позиция спецпредставителя Трампа по Украине

Никто никогда не говорил, что "надо только заставить украинцев отдать свои земли России", подчеркнул он.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой специального представителя США в Украине, им стал отставной генерал Кит Келлог. Ранее он предлагал план по замораживанию войны, теперь Келлог более подробно объяснил свою позицию.

За пять дней до своего назначения, 22 ноября, он дал интервью Fox News, в котором поддержал решение действующего президента США Джо Байдена наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. Келлог уверен, что это хорошо для последующих действий Трампа.

"Байден своими действиями фактически дал президенту Трампу больше рычагов влияния. Теперь он сможет сделать шаг назад, влево или вправо", — пояснил он.

Келлог добавил, что такое разрешение нужно было дать еще год назад. По его словам, нельзя вести войны, оставляя противнику территории.

"Если вы уже собрались воевать, то воюете", — отметил он.

На вопрос ведущего, считает ли он, что третья мировая война уже началась (о чем раньше говорил посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный), Келлог ответил отрицательно. Однако, добавил он, сейчас мир действительно балансирует на грани глобальной войны.

Келлог выразил особую обеспокоенность альянсом между РФ, Ираном, Китаем и КНДР, которые, по его словам, "питаются друг от друга". Однако он уверен, что ядерных угроз главы РФ Владимира Путина бояться не стоит, так как они — чистый блеф.

Что он говорил о войне России против Украины раньше

Кит Келлог Фото: Getty Images

В своем интервью "Голосу Америки" 18 июля Келлог, объясняя свой план окончания войны в Украине, говорил, что в нем речь не идет об оставлении России оккупированных территорий Украины. По его словам, суть состоит в том, чтобы Украина имела сильные позиции на предстоящих переговорах с РФ.

"Мы очень четко сказали в нашей статье, что Украина воевала мужественно. У них сильное лидерство. Мы считаем, что россияне очевидно совершили неоправданное вторжение в суверенное государство. И это необходимо решить… Со временем все конфликты завершаются определенным типом переговоров. Так что вы хотите убедиться, что украинцы не исходят из позиции слабости, но с позиции силы. Итак, вопрос о том, как это сделать? Как расставить правильные компоненты на свои места. Никто никогда не говорил, что "надо только заставить украинцев отдать свои земли России", — сказал тогда генерал в отставке.

Он также констатировал медлительность Запада в поставках оружия Украине. Если бы это происходило быстрее, ситуация на поле боя была бы иной.

"Скажем, полтора года тому назад россияне сбежали. И если бы мы, Запад, тогда предоставили оборудование, о котором просил президент Зеленский, то вы, наверное, могли бы завершить дело. Вы могли дойти до Азовского моря через Херсон, разделив их (российские силы – ред.) пополам… Но поскольку Запад, особенно Америка, очень медленно поставляли вам оборудование и необходимую поддержку, это позволило россиянам пойти в наступление. Поэтому я в какой-то степени обвиняю эту администрацию (Байдена — ред.) и Запад в том, что они не поддержали Украину, когда они должны были это сделать", — сказал он.

Келлог также назвал неприемлемым требование Путина о разоружении Украины и уменьшении нашей армии. Он также подчеркнул, что не испытывает никакой приверженности к России.

"Я был в Изюме, я был в Харькове, и я видел, что россияне сделали. У меня нет любви к россиянам. Есть поддержка суверенитета (Украины, — ред.). Надо найти способ (как его защитить). Это не значит, что мы говорим отдать землю", — сказал назначенный Трампом спецпредставитель по Украине.

Что известно о Кита Келлоге

Ему 80 лет он является бывшим генерал-лейтенантом армии США. В начале прошлого срока президентства Трампа Келлог был исполняющим обязанности советника по национальной безопасности. Затем стал советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас он сопредседатель Центра американской безопасности в AFPI.

Как рассказывал "Телеграф", в Министерстве иностранных дел Украины положительно оценивают решение Трампа выдвинуть на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России генерала Кита Келлога. Посольство Украины в США поддерживало с ним тесный контакт, в частности, в рамках экспертной дипломатии.