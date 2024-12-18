Один садист, а другой — аморальный человек: известный психиатр высказался о Путине и Трампе

Одного из них психиатр называет абсолютно здоровым

Общественный деятель, психиатр Семен Глузман считает, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп — глубоко аморальный человек. А российского президента Владимира Путина он называет садистом и тяжелым психопатом.

Такое мнение Глузман выразил в рамках проекта "Наодинці", опубликованном на YouTube-канале ТСН. По его словам, несмотря на аморальность Трампа, он абсолютно здоров.

"Когда впервые победил Трамп, то мои знакомые дипломаты из американского посольства были напуганы. Потому что Трамп глубоко аморальный. Я помню, был дома у одного из американских дипломатов, я тогда ему сказал, что ничего не произойдет, потому что в США система построена по-другому. Трамп – глубоко аморальный человек, и не только из-за сексуальных скандалов. Как он будет вести себя – я не знаю. Он может вести себя как угодно. Как психиатр я говорю, Трамп – здоров", – сказал Семен Глузман.

Также он высказал свое мнение насчет Владимира Путина. Психиатр отметил, что российский президент "всегда был негодяем".

"Путин – тяжелый психопат, садист. Настоящий, классический, как из учебника", – подчеркнул Глузман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин сделал неоднозначное заявление насчет жизни Дональда Трампа.