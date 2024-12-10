Путин передумал применять ядерное оружие и объяснил почему

Диктатор также сказал, что в России проходят испытания нескольких подобных "Орешнику" систем, которые "не имеют аналогов в мире"

Появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у ВС РФ снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия.

Об этом во вторник, 10 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА "Новости".

"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — сказал он.

Что касается применения ракеты в Днепре, глава Кремля заявил что, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

По его словам, этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Путин добавил, что в случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, и что в России проходят испытания нескольких подобных ему систем, которые "не имеют аналогов в мире".

Напомним, ранее Путин анонсировал появление "Орешника" в Беларуси во второй половине 2025 года. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси есть более 30 площадок, где можно разместить новые российские ракеты "Орешник". Сейчас белорусские власти якобы выбирают лучшее место, чтобы ракеты были "ближе к целям".