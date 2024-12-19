На Київщині співробітники ТЦК та поліції задули газом легковик та підпалили його: у відомствах відреагували (фото)

Працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) задули газом салон автомобіля, де, імовірно, перебував військовозобов'язаний. Потім вони підпалили машину, щоб змусити пасажира вийти.

Шокуючі кадри поширилися у мережі. Телеграм-канали пишуть, що інцидент стався в районі Вишгорода Київської області.

На трасі працівники ТЦК зупинили автомобіль та змушували його пасажирів вийти назовні. Оскільки їм це не вдавалося, військові задули газом салон машини, а потім підпалили її.

Також видно, як один із працівників ТЦК засміявся після скоєного. Варто зазначити, що під час інциденту на місці були присутні співробітники поліції, які допомагали працівникам ТЦК.

У Міноборони вже відреагували на відео з підпалом авто військовозобов'язаного.

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України, — написали у пресслужбі відомства.

Також зазначається, що Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації. У пресслужбі наголосили на тому, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

"Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки", — йдеться в публікації.

Своєю чергою поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Про це пресслужба повідомила у Facebook.

"У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини", — йдеться в публікації.

За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків, додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше у ТЦК розповіли, в який областях найбільше мобілізують і від чого це залежить. Там додали, що чоловіків до 45 років здебільшого спрямовують до штурмових підрозділів. А от людей старше 45 років — до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони, таких як прикордонники, Національної гвардії чи Державної служби.