В каких областях больше всего мобилизуют и от чего это зависит. В ТЦК ответили на вопрос

Есть области, где действительно больше воинских частей

В Украине идет обязательная мобилизация всех военнообязанных, которые могут получать повестки от территориальных центров комплектования (ТЦК). Однако у многих возникает вопрос: есть ли лимит или предел количества мобилизованных в одной области.

Ответ дал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало в интервью "Суспільному".

"Невозможно сказать, где больше или меньше мобилизуют. Всех преимущественно направляют в учебные центры. После воинской части направления могут быть призваны только те военнообязанные, которые проходили службу не более 10 лет назад, были освобождены и по состоянию здоровья пригодны, приблизительно 90% проходят через учебные центры", – сказал Монукало.

Он отмечает, что мужчины до 45 лет в основном направляют в штурмовые подразделения. А вот людей старше 45 лет — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны, таких как пограничники, Национальной гвардии или Государственной службы.

В то же время, количество мобилизованных зависит от количества состоящих на военном учете в конкретном регионе.

"Например, в Сумской области может казаться, что мобилизуют больше, чем в некоторых, например, в западных регионах Украины. Однако это объясняется лишь разницей в числе учтенных военнообязанных. Сейчас процесс мобилизации автоматизирован с помощью системы "Оберіг". Например, в Запорожской области может быть больше воинских частей, которые нужно укомплектовать, чем в Сумской, что влияет на количество мобилизованных в регионах. Все зависит от потребности государства. Если есть необходимость укомплектования определенных подразделений — это делается», – рассказал военком.

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