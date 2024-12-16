Праздники уже близко. Ждать ли рейдов ТЦК на Новый год

Некоторые мероприятия представители военкоматов вероятно не выберут

В Украине идет общая мобилизация, и вручение повесток может происходить в любом месте. В частности, оповещение граждан может происходить в общественных местах, которые во время новогодних праздников становятся локациями для праздничных мероприятий.

Адвокат Алиса Константин из АО "Виннер Партнерс" рассказала о юридических и моральных аспектах таких действий. Пишет издание "Новости.LIVE".

По словам адвоката, законодательство разрешает вручение повесток в любом публичном месте при условии соблюдения норм права и этики.

"Если рассматривать этот вопрос с юридической точки зрения, то согласно законодательству вручение повесток гражданам может осуществляться в любом месте, включая общественные события. В то же время такие действия должны происходить в соответствии с законом, с соблюдением норм этики и уважения к частной жизни", — объясняет юрист.

Адвокат подчеркнула, что повестки должны вручаться лично, а безосновательные массовые проверки документов могут рассматриваться как нарушения прав человека.

Также Алиса Константин призвала учитывать психологический аспект. Она обратила внимание на возможное негативное влияние вручения повесток на детей.

"Я считаю, что проведение рейдов ТЦК на новогодних мероприятиях, где дети будут в сопровождении своих родителей, или создание ситуаций, которые могут психологически травмировать несовершеннолетних, недопустимо", — отметила юрист.

Она напомнила, что детские новогодние мероприятия должны быть организованы с учетом безопасности, и присутствие групп оповещения ТЦК в таких местах вызвало бы значительный общественный резонанс. Поэтому маловероятно, что ТЦК будут выбирать детские мероприятия для своей деятельности , считает адвокат.

"В то же время, следует помнить, если сопровождающий ребенка мужчина не прошел процедуры актуализации военно-учетных данных, он теоретически может быть остановлен для проверки", — добавила Алиса Константин.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручать повестки на блокпостах во время мобилизации. В некоторых случаях мужчину могут задержать правоохранители.