Повестку могут отправить мужчине с отсрочкой: юрист объяснил почему

В ТЦК придется сходить, чтобы не попасть в розыск

Во время всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные могут получать повестки не только лично, но и через почтовую службу. Их могут прислать даже мужчинам, имеющим отсрочку от призыва.

Юрист Дмитрий Дончак на портале B2B Consult объяснил, как действовать в случае получения такого письма. Правовед отмечает, что отправить повестку гражданину с отсрочкой могут из-за ошибки:

невнесение информации об отсрочке;

путаницу с данными в ТЦК и СП.

Юрист уверяет, если мужчина имеет отсрочку от мобилизации, то ему нет смысла беспокоиться о письме от ТЦК, в котором может быть повестка. Однако если не забрать его из почты, то он будет считаться врученным при любых обстоятельствах . Это может привести к административной ответственности.

"Как следствие — вы не знаете, что там в письме, а ТЦК (если это письмо от них, и если в письме повестка) будет считать, что мужчина не выполняет их законные требования. Последствия: мужчину оштрафуют и внесут в розыск", — пояснил Дончак.

Юрист советует забирать письмо в любом случае. Если это письмо от ТЦК, то после получения его нужно прийти в военкомат и показать документ, подтверждающий вашу отсрочку, например справку об обучении по дневной форме, отмечает эксперт.

Однако бывают случаи, когда ТЦК вызывает мужчину после окончания отсрочки. Чтобы этого не произошло, гражданину нужно заранее подать документы для ее продления , добавил юрист.

Напоминаем, что повестка считается врученной, а человек извещен, если:

на предприятие поступает распоряжение и руководитель должен получить повестку работника под подпись;

во время патрулирования по улицам или в местах сбора людей сотрудники ТЦК останавливают человека на основании проверки его военно-учетных документов и вручают повестку;

повестка направляется через "Укрпочту" заказным письмом с уведомлением явиться в ТЦК.

Если человек получил повестку и не явился в течение трех дней, его могут объявить в розыск. Но если он не мог прийти из-за непредсказуемого обстоятельства, например из-за болезни, и это подтверждено документами, то розыск не подадут, а срок продлят.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если ТЦК не принимает документы на отсрочку от мобилизации. Юрист объяснил, куда следует обращаться в таких случаях.