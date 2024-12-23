У "Резерв+" появилась новая функция. Юрист рассказала, кто должен воспользоваться ею

Если не уточнить данные, повестка может прийти на старый адрес

В мобильном приложении "Резерв+" появилась новая функция. Теперь пользователи могут повторно сообщать об изменении своего адреса.

Детальнее об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, это нововведение важно для военнообязанных, резервистов и призывников.

Ранее сообщить об изменении адреса через "Резерв+" можно было только один раз, при начальной установке приложения. Если мужчина менял место жительства, он обязан лично сообщать об этом ТЦК и СП.

Юрист объясняет, согласно Правилам военного учета призывники, военнообязанные и резервисты должны в течение 7 дней сообщить об изменении определенных данных, в том числе адреса проживания. Теперь это можно сделать повторно через приложение, что значительно упрощает процедуру.

Как отмечает Дарья Тарасенко, если военнообязанный через "Резерв+" указал фактический адрес проживания , повестка должна быть направлена именно на этот адрес. Если же это не сделано, и повестка придет на другой адрес (например, место прописки), это может быть основанием для ответственности за неявку.

Адвокат подчеркнула, что после введения новых норм, даже если повестка не получена фактически, но была направлена на зарегистрированный адрес, она считается врученной.

Кому обязательно следует воспользоваться новой функцией

Новый функционал позволяет указать фактический адрес проживания за пределами Украины. Это важно во избежание ситуаций, когда повестка поступает в адрес в Украине, а человек об этом не знает.

Тарасенко отметила, что законодательство не предусматривает возможности направления повесток за границу, поэтому военнообязанные, сообщающие свой заграничный адрес , могут избежать недоразумений.

Адвокат призвала военнообязанных воспользоваться новой функцией в "Резерв+", если это важно для уточнения их фактического места жительства.

"Чтобы воспользоваться этой возможностью, откройте приложение "Резерв+", нажмите оранжевый кружочек с тремя точками, выберите "Уточнить контактные данные", как показано на скрине", — добавила юрист.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине скоро появится цифровая ВВК. Электронное направление можно будет оформить через приложение "Резерв+".