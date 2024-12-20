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Что делать, если ТЦК не принимает документы на отсрочку от мобилизации

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юрист объяснил, куда следует обращаться в таких случаях

В Украине граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации, иногда сталкиваются с отказами территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в принятии документов. Это считается нарушением действующего законодательства.

Об этом рассказывает юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко, передает РБК-Украина. По его словам, комиссия ТЦК не имеет права отказывать в принятии заявления или пакета документов, относящихся к отсрочке.

"Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, все поданные заявления и документы обязательно подлежат регистрации и рассмотрению. Комиссия обязана принять весь пакет документов, предусмотренный этим Порядком, и не может отказать в его принятии", – отмечает юрист.

Как действовать в случае отказа

Юрист советует в случае незаконного отказа обращаться с жалобой в областной или городской ТЦК. В жалобе следует отметить, что действия работников районного ТЦК противоречат законодательству.

Работники ТЦК могут лишь указывать на недостатки в документах (например отсутствие справки или ошибки в заполнении), но это не является основанием для отказа в их рассмотрении, отмечает эксперт.

Напоминаем, что мужчинам, имеющим отсрочку от мобилизации, могут отправлять повестки по почте. Однако им нет смысла беспокоиться о письме ТЦК.

Юристы объясняют, что такая ситуация может произойти, если в военкомате допустили ошибку — перепутали данные или не внесли информацию об отсрочке. Однако если не забрать письмо из почты, то его сочтут врученным при возвращении обратно в ТЦК, согласно законодательству.

Правоведы рекомендуют забрать в любом случае письмо на почтовом отделении. Если оно от ТЦК, то, взяв отсрочку, нужно прийти в военкомат и показать документ, например, об обучении по дневной форме.

Ранее "Телеграф" писал, есть ли подача заявления об отсрочке обновлением данных в ТЦК. Эта обязанность возлагается на самого гражданина.

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#Заявление #Мобилизация #ТЦК #Отсрочка от мобилизации