Доступно не всем: кто может оформить отсрочку от мобилизации онлайн

Юрист объяснила, кому не удастся получить отсрочку без ТЦК

Некоторые украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в эфире Украинского Радио. По ее словам, такой вид оформления отсрочки имеет некоторые ограничения.

Для мужчин с инвалидностью доступ к "Резерв+" зависит от их статуса в реестрах. Если лицо с инвалидностью получает пенсию, оно может оформить отсрочку.

Если человек получает только социальную помощь из-за отсутствия трудового стажа, отсрочку через "Резерв+" оформить невозможно.

Адвокат отметила, что для лиц с бессрочной инвалидностью, "Резерв+" предоставляет отсрочку на один год. В случае, если инвалидность имеет установленный срок действия, то:

если до истечения этого срока остается больше года, отсрочка оформляется на год;

если меньше года, то только к дате завершения действия справки МСЭК.

Отсрочка для студентов и аспирантов

Для студентов и аспирантов оформление возможно только при условии, что их данные внесены в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. В реестре должно быть подтверждено, что мужчина действительно учится и без нарушений в последовательности получения образования.

Отсрочка для многодетных родителей

Программа позволяет оформить отсрочку многодетным родителям при таких условиях: наличие трех или более детей, рожденных в браке с одной женщиной, с которой мужчина состоит в браке на момент подачи заявки.

Онлайн-оформление недоступно для:

мужчин, имеющих детей от разных браков;

тех, кто расстался с матерью своих детей;

детей, рожденных вне брака.

В таких случаях нужно подавать заявление и бумажные документы в ТЦК и СП , подчеркнула юрист.

По словам Дарьи Тарасенко, главной проблемой является отсутствие единых реестров.

"Для каждого основания для отсрочки должны быть определенные реестры, из которых программа получит информацию о том, что это действительно так и действительно выполняются такие требования. Впрочем, на сегодня не существует таких реестров, где бы хранилась абсолютно вся информация… А если нет реестра, то и невозможно в автоматическом режиме это проверить. Если сделать так, что через "Резерв+" вы подали, а потом какой-то человек будет это еще проверять, возникает много вопросов и коррупционные риски", — отметила она.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если ТЦК не принимает документы на отсрочку от мобилизации. Юрист объяснил, куда следует обращаться в таких случаях.