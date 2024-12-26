Зимней сказки не ждать? Какой будет погода на Новый год в 5 крупных городах Украины

Синоптики озвучили прогноз на Новый год в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове

В четверг, 31 декабря, в Украине ожидается в основном, безоблачная погода. Осадков в виде дождей и снега не будет, зато ожидается облачность.

Об этом сообщает sinoptik.ua. Речь идет о пяти крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

В Киеве ожидается температура воздуха +3…+5 градусов. Целый день в столице будет наблюдаться облачность, осадков не будет.

Харьков

В Харькове температура воздуха будет +1…+3 градусов. В течение всего дня будет пасмурная погода, серьезных осадков не будет.

Одесса

В Одессе столбик термометра остановится на отметке 0…+5 градусов тепла. Ночью и утром будет облачность с прояснениями, которая сменится на переменную облачность. Днем будет солнечно, а вечером будет ясная погода.

Днепр

В Днепре температура воздуха будет +1…+2 градуса. В городе в течение дня будет наблюдаться облачная погода, осадков не будет.

Львов

Во Львове 31 декабря ожидается температура воздуха +1…+5 градусов. Облачная погода продержится во Львове весь день. Без осадков.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в конце декабря. Также он сказал, стоит ли ждать украинцам снега на Новый год.