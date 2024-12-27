Синоптики изменили прогноз погоды на Новый год: каким областям повезет увидеть снег

Украинцы все же смогут уведеть зимнюю сказку

Хотя декабрь подходит к концу, погода в Украине больше напоминает пасмурную осень с затяжными дождями и температурой выше нуля. Метеорологи фиксируют аномально теплую погоду для этого времени года, когда вместо снежного покрова есть лужи и мокрый асфальт на дорогах. И хотя раньше прогнозы не обещали украинцам снега на Новый год, теперь синоптики говорят, что некоторым областям повезет.

"Телеграф", ссылаясь на данные Украинского гидрометеорологического центра, расскажет, где будет идти снег 31 декабря. А также какая будет температура воздуха.

Синоптики отмечают, что в Киеве будет идти снег. При этом температура будет от 0 до +2 градусов тепла. Также снег прогнозируют и в других регионах: Чернигове, Сумах, Харькове, Полтаве, Ровно, Луцке, Житомире. А столбики термометра будут показывать от 0 до +4 градусов тепла.

Стоит добавить, что ранее Игорь Кибальчич в комментарии Телеграфу говорил, что перед Новым годом ожидается значительное снижение температуры воздуха.