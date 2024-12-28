Почему территориальные уступки не помогут Украине обрести мир: историк привел яркий пример

Пора вспомнить историю Чехословакии

Переговоры Украины по достижению мира с РФ с территориальными уступками не дадут желаемого мира, наоборот, они могут дорого стоить. И это ярко подтверждает пример истории Чехословакии, но не следует забывать и о Финляндии.

Об этом рассказал "Телеграфу" историк Сергей Махуна в материале Как территориальные уступки агрессору привели к окончательной потере независимости: история Чехословацкого кризиса 1938-1939 годов".

По его словам, Украина еще в конце февраля 2022 года должна была пройти путь Чехословакии 1938-1939 годов. Однако этого не произошло. Ведь именно после влияния Союза фактически Чехословакия перестала существовать, что, конечно, не проговаривалось в документах и пактах. Но Иосиф Сталин реализовал свой план.

"Сталин действительно и не собирался выполнять свои обязательства по пунктам советско-чехословацкого договора 1935 года. Ему было важно раздуть пламя военного конфликта в Европе между демократическими странами и блоком тоталитарных государств. В дальнейшем обескровить их, а потом уже вмешаться и диктовать условия с позиции силы. И вся будущая политика Советского Союза до 22 июня. В 1941 году подтверждает этот тезис. После подписания Пакта Риббентропа-Молотова по расчленению двумя хищниками – нацистами и коммунистами – Второй Речи Посполитой произошла неудачная попытка захватить всю Финляндию во время Зимней войны, а также беспроблемная оккупация трех стран Балтии, а также части Румынии (Бессарабии и Южной Буковины)", – говорит историк.

По мнению Махуна, сейчас тоже хочет сделать и Россия, именно поэтому территориальные уступки для Украины не сработают. И это хорошо демонстрирует пример Чехословакии, которая на момент подписания договора с СССР имела мощную военную машину.

В частности, пехотные подразделения были моторизированы; армия владела сверхсовременным оружием. Вооруженные силы Чехословакии насчитывали до двух миллионов человек. Всего в строю было 45 дивизий (из них 38 полностью укомплектованных), 469 танков, 5700 орудий и минометов, 1582 самолета. 37 из 45 дивизий дислоцировались недалеко от границ с Германией. Более того, на мировом рынке продажи оружия Чехословакия была главным (!) игроком с удельным весом поставки почти 40%.

"Но после фактической капитуляции Чехословацкое государство было обречено. Было потеряно почти 30% территории, 33% населения, более 40% тяжелой промышленности, были перерезаны практически все важнейшие железнодорожные магистрали; на аннексированных территориях производилось 66% каменного угля, 70% железа и стали, размещались крупнейшие электростанции", — говорит историк.

И после капитуляции запустился необратимый процесс распада Чехословакии и разделения ее территорий другими странами.

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