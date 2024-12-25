Российские цари не раз хотели перенести столицу в Киев: историк рассказал интересные подробности

Почему Россия стремилась перенести столицу в Киев?

На протяжении веков Россия проявляла интерес к перенесению своей столицы в Киев, что является свидетельством значимости города. Эта мысль появлялась не один раз, начиная с XVII века и до начала XX века, и отражала рвение российских правителей укрепить свои имперские амбиции.

Историк Александр Алферов рассказал о ключевых моментах и личностях, которые влияли на эту идею. А также значение Киева как сакрального города для украинцев.

Ранние попытки переноса столицы

Первые упоминания о возможности перенесения столицы из Москвы в Киев появились в окружении царя Алексея Михайловича в середине XVII века. После подписания Переяславского соглашения 1654 года московиты пытались закрепиться в Киеве, но местное население активно сопротивлялось, что затрудняло реализацию этих планов.

Петр I и Санкт-Петербург

В XVIII веке Петр I решил создать новую столицу – Санкт-Петербург, чтобы избежать "древнего" имиджа Москвы. Однако идея Киева как столицы продолжала обсуждаться. К примеру, Елизавета Петровна, дочь Петра I, посещала Киев и задумывалась о его потенциале как новой столице.

Екатерина II и последующие попытки

Екатерина II также рассматривала возможность переноса столицы в Киев. Она интересовалась городом во время своего визита и получала положительные отзывы от дипломатов о его исторической значимости.

Николай I и последние попытки

В 1830-х годах Николай I снова поднял вопрос о Киеве как третьей столице после Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя были начаты определенные строительные проекты для создания административных учреждений в Киеве, эти планы также не удались из-за сопротивления местного населения.

История попыток перенесения российской столицы в Киев демонстрирует постоянное стремление российских правителей присвоить украинскую историю и культуру. Тем не менее Киев оставался и остается украинской столицей, символом национальной идентичности и независимости. Сегодня Киев является важным культурным и политическим центром Украины, подтверждающим свою роль в европейском контексте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в древности Киев имел второе и даже третье название. Что кроется за загадочными названиями "Самбатас" и "Кенунгард".