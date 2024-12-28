Как территориальные уступки агрессору привели к окончательной потере независимости: история Чехословацкого кризиса 1938—1939 годов

Союзники предали страну, позволив ее растерзать, и вскоре получили Вторую мировую войну

История часто начинает как будто новый виток, но на самом деле все происходит по старым лекалам. "Если Россия заплатит малую цену или не заплатит никакой – а так оно, похоже, и будет, – следующей перспективной целью станет Украина. Естественно, не вся, а только Крымский полуостров". Эти почти пророческие слова американского политолога Леона Арона (который еще не включил в "список" будущей российской агрессии украинский Донбасс) прозвучали в конце августа 2008 года – сразу после завершения скоротечной, победоносной для россиян войны в Грузии и подписания соглашения Запада с Кремлем.

Соглашение получило название "Медведева-Саркози" по фамилиям тогдашних президентов РФ и Франции. Россия не собиралась его выполнять. Это было недальновидное "умиротворение агрессора". Конечно, за счет жертв агрессии. И такие случаи в истории совсем не редки.

"Принуждение к миру" по-кремлевски

Кстати, кремлевские спикеры называли быстротечную войну в Грузии "операцией по принуждению к миру". Которая и зафиксировала фактическую капитуляцию маленькой закавказской страны и окончательное утверждение на ее суверенной территории прокси-"государств", полностью зависимых от Кремля – Абхазии и Южной Осетии.

То, что сейчас происходит в Грузии, уменьшенной более чем на 20% территории, и является результатом этой самой капитуляции. Которая и привела к изменению в среде политических элит: к власти пришли пророссийские силы, жестко подавляющие протесты граждан после недавних сфальсифицированных парламентских выборов. А мировое сообщество так и не усвоило уроки войны России против Грузии и продолжало благодушно смотреть на действия Кремля.

Но были и другие примеры в мировой истории, когда Давид не поднимал руки перед Голиафом. Так, Финляндия, которая по населению уступала Советскому Союзу в 55 (!) раз, в целом с честью выдержала во время Зимней войны 1939—1940 годов нападение "миролюбивого" соседа. Несмотря на впечатляющее преимущество буквально во всем, советские войска лишь через 3,5 месяца достигли успеха, одолев наконец "Линию Маннергейма". Но ужасающие потери (превышавшие финские минимум в шесть раз) и окончательно испорченный имидж в мире заставили Иосифа Сталина пойти на подписание мирного договора. Несмотря на потерю 10% территории, Финляндия, имевшая своего бескомпромиссного лидера Карла Густава Маннергейма, сохранила независимость и не стала "советской" республикой.

Есть ли сейчас в странах демократии на Западе лидеры типа британца Уинстона Черчилля, того же Маннергейма или поляка Юзефа Пилсудского? Уже во время второй каденции президента США Барака Обамы в конце зимы 2014 года у коллективного Запада (прежде всего, у мощнейшей военной и экономической державы в мире – США) был шанс остановить кровавого агрессора. Однако высоколобых и мощных лидеров и за океаном, и в Старом Свете давно уже нет – и это досадный факт. Барак Обама (две каденции!), Дональд Трамп, бывший вице-президент при Обаме Джозеф Байден (еще далеко не худший вариант) и снова совсем непредсказуемый Трамп. С чем и поздравляем американцев! Да и весь мир. Который уверенно шагает к Третьей мировой войне. Если быть точными, то она на самом деле уже началась…

Украина еще в конце февраля 2022 года должна была пройти путь Чехословакии 1938—1939 годов. И снова под аплодисменты миротворцев из государств демократического Запада. Что-то не сложилось – и для агрессора, и для демократических стран, которые были уже готовы отдать Украинское государство Путину в жертву.

Отложенная капитуляция как смертный приговор

…В ночь на 30 сентября 1938 года канцлер нацистской Германии Адольф Гитлер, дуче фашистской Италии Бенито Муссолини, а также главы правительств Великобритании Невилл Чемберлен и Франции Эдуар Даладье подписали документ, оказавшийся не мирным договором, а отложенной капитуляцией, смертным приговором одной из наиболее демократических стран Европы – Чехословацкой республике. Ее правители даже не были приглашены на переговоры в столице Баварии. Уинстон Черчилль, непримиримый враг нацистов, один из немногих британских политиков, предрекавших катастрофические последствия Мюнхена-38, уже 3 октября этого года сказал в Палате представителей: "Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну".

Вечер 29 сентября 1938 года. Подписание Мюнхенского договора. Слева направо: премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, Франции – Эдуар Даладье, канцлер Германии Адольф Гитлер, дуче Италии Бенито Муссолини и глава МИД Италии, граф Галеаццо Чиано

Был ли готов сталинский Кремль реально помочь Пражскому Граду? Вопрос, который продолжает вызывать споры среди историков. На мой взгляд, Сталин на самом деле и не собирался выполнять свои обязательства по пунктам советско-чехословацкого договора 1935 года. Ему было важно раздуть пламя военного конфликта в Европе между демократическими странами и блоком тоталитарных государств. В дальнейшем обескровить их, а потом уже вмешаться и диктовать условия с позиции силы. И вся будущая политика Советского Союза до 22 июня 1941 подтверждает этот тезис. После подписания Пакта Риббентропа-Молотова по расчленению двумя хищниками – нацистами и коммунистами – Второй Речи Посполитой состоялась неудачная попытка захватить всю Финляндию во время Зимней войны, беспроблемная оккупация трех стран Балтии, а также части Румынии (Бессарабии и Южной Буковины).

Одной из главных проблем Чехословацкой республики было наличие большого (более 22%) и беспокойного немецкого национального меньшинства, которое проживало компактно вдоль границы с Германией и Австрией (к тому времени уже состоялся "аншлюс" – поглощение этой республики нацистами). Вечером 12 сентября 1938 года Гитлер выступил по радио, обвинив Чехословакию в пытках и подавлении немецкого меньшинства. На всей приграничной территории уже несколько дней бушевало насилие против чехов, евреев и немцев-антифашистов. Армия Чехословакии и пограничники сумели подавить этот путч. А в западной прессе в большинстве своем выходили сочувствующие судетским немцам статьи. Правительства государств Запада боялись повторения ужасов Первой мировой войны. Однако очень скоро получили Вторую мировую…

Париж и Лондон еще в августе 1938 года окончательно поставили крест на надеждах союзной Праги на помощь. Тогда состоялась неофициальная миссия британского лорда Уолтера Ренсимена, который старательно выкручивал руки пражским чиновникам и часами вежливо выслушивал делегации судетских немцев (на то время пронацистскую Судетскую немецкую партию во главе с Конрадом Генлейном, имевшую наибольшую фракцию в столичном парламенте, поддерживали более 85% соплеменников).

Такие вот оказались "союзники" пражского правительства: они рекомендовали устами Ренсимена "передачу Германии районов с преимущественно немецким населением"… 19 сентября 1938 года правительства Великобритании и Франции направили ноту-ультиматум, в которой настаивали на "освобождении" тех районов, где немцы составляли более 50% населения.

10 октября 1938 года. Члены судето-немецкого добровольческого корпуса вышли на площадь города Мимонь (нем. Ним) приветствовать части вермахта

Была ли альтернатива капитуляции? Вооруженные силы Чехословакии насчитывали до двух миллионов человек. Всего в строю было 45 дивизий (из них — 38 полностью укомплектованных), 469 танков, 5700 орудий и минометов, 1582 самолета. 37 из 45 дивизий дислоцировались недалеко от границ с Германией.

Чехословацкие танки, 1938 год. Большинство из них будут участвовать в нападении нацистской Германии на Советский Союз. Лишь небольшую часть вооружения чехословацкие солдаты и офицеры успели сделали непригодными для использования

Практически все пехотные подразделения были моторизованы; армия владела сверхсовременным оружием. Мощный кадровый потенциал – обученный резерв – мог стать важным козырем (из-за действия Версальских статей немцы такого резерва не имели).

Солдаты армии ЧСР на границе с Польшей. Сентябрь 1938 года

На мировом рынке продажи оружия Чехословакия была главным (!) игроком с удельным весом поставок почти 40%. Линия оборонительных сооружений вдоль границ не имела равных на планете. Французская "Линия Мажино" и немецкая "Линия Зигфрида" были намного менее мощными. В 1969 году экс-министр вооружений нацистской Германии Альберт Шпеер писал: "Общее удивление вызвали чешские пограничные укрепления… Гитлер лично прибыл на прежнюю границу, чтобы составить впечатление об этих укреплениях, и вернулся пораженным. Бункеры были очень мощными, исключительно умело размещены, глубоко эшелонированы при прекрасном использовании характера местности. Их захват, при решительной обороне, стоил бы нам много крови".

Монументальные укрепления армии ЧСР. 1938 год

Немцы сосредоточили на границах с Чехословакией 39 дивизий. Всего они имели в сентябре 1938 года 47 дивизий и 2,2 млн человек в составе вермахта. Французы же на восточной границе имели как минимум 60 дивизий первого эшелона, которым противостояли лишь недоукомплектованные 13 дивизий ландвера при полном отсутствии танковых войск. Союзники имели более чем двукратное преимущество при условии войны на двух фронтах! И это еще не учитывались войска Великобритании – в то время Лондон мог выставить в ближайшей перспективе на континенте всего 10—12 дивизий. Черчилль писал, что "наша армия втрое меньше чехословацкой".

Чехословацкие укрепления "Орел" (пехотный блокгауз недостроенной крепости, которая должна была вместить более 400 солдат и офицеров) на севере страны, вблизи Опавы. Фото Лукаша Малого. Общественное достояние

После фактической капитуляции Чехословацкое государство было обречено. Было потеряно почти 30% территории, 33% населения, более 40% тяжелой промышленности, перерезаны практически все важнейшие железнодорожные магистрали; на аннексированных территориях производилось 66% каменного угля, 70% железа и стали, размещались крупнейшие электростанции. Попытка военного переворота, которую организовал генерал Сергей Войцеховский и несколько высших офицеров, потерпела крах, и Эдвард Бенеш решил капитулировать.

Президент Чехословакии Эдвард Бенеш во время визита в Брно. 1938 год

Южная часть Словакии и города Ужгород и Мукачево с окрестностями отошли к хортистской Венгрии. Вторая Речь Посполитая получила Заолжье (Тешинскую Силезию) — небольшую, но стратегически важную территорию. Через год "государство полковников" само станет добычей двух агрессоров — Германии и СССР.

И вскоре Гитлер растаптывает гарантии территориальной целостности, выданные Праге Чемберленом и Даладье. 15 марта 1939 года немецкие войска триумфально входят в парализованную от отчаяния столицу Чехо-Словакии (так это "обрезанное" государство называлось после Мюнхена), и вскоре основывается "протекторат Богемия и Моравия", главой которого нацисты назначают юриста Эмиля Гаху, который был после отставки и выезда в эмиграцию Эдварда Бенеша главой "государства".

Канцлер Германии Адольф Гитлер принимает парад частей вермахта вблизи Пражского Града. 16 марта 1939 года

Армия подлежала роспуску и разоружению, нацистам достались огромные военные заводы, в том числе военно-промышленный комплекс "Шкода", второй в Европе по мощности.

Именно в тот день, 15 марта 1939 года, венгерские войска с помощью польских оккупируют провозглашенную днем ранее Карпатскую Украину; хортисты разворачивают страшный террор на этих землях.

"Какой ужасной, фантастической и неправдоподобной кажется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, копать траншеи и примерять противогазы только потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще более невозможным кажется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны", – сказал за двое суток до подписания в Мюнхене позорного соглашения по расчленению Чехословакии Чемберлен. А копать траншеи и строить укрепления британцам таки пришлось, как и отбивать уже в 1940 году яростные атаки немецких люфтваффе.

Будут ли интересны уроки истории новейшим "миротворцам"?