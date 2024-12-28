В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале января

В Украине все же будет "настоящая" зима

Начало 2025 года отметится резким падением столбиков термометра. Погода в Украине будет морозной в первой декаде января, но позже показатели вернутся в норму, а конец месяца и вовсе будет теплым.

Согласно прогнозам синоптиков, в Европу в начале года принесет холодную воздушную массу из Гренландии. Параллельно с этим произойдет активация циклона в северной части Атлантического океана.

На фоне этого в первую неделю нового года аномальные холода накроют север и запад Европы, а позже холода распространятся на юг и восток, частично накрыв Украину.

Первые дни января в Украине будут аномально теплыми, однако затем температура воздуха резко упадет. При этом в западной части страны возможно падение на 10-13 градусов всего за пару дней.

На юге и востоке теплая погода продержится чуть дольше, а похолодание не будет ощущаться настолько резко.

Напомним, ранее Игорь Кибальчич в комментарии Телеграфу говорил, что перед Новым годом ожидается значительное снижение температуры воздуха.