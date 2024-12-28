ТЦК работают на горнолыжных украинских курортах и активно раздают повестки (видео)

Представители ТЦК Прикарпатья опровергают информацию о якобы своей бездеятельности

Сотрудники ТЦК активно работают на горнолыжных курортах Прикарпатья — они раздают повестки военнообязанным, проверяют документы и выявляют нарушителей. Такие меры начали предпринимать в рамках усиленных мобилизационных мероприятий, которые проводятся в области.

Об этом заявил представитель Ивано-Франковского ОТЦК и СП Дмитрий Бойканюк. Впрочем, отмечается, что сейчас на курортах находятся преимущественно мужчины, которые имеют ту или иную отсрочку от мобилизации.

Так, на популярных горнолыжных курортах Прикарпатья проводят проверки военнослужащие Территориальных центров комплектования. В рамках усиленных мобилизационных мероприятий проверяют военно-мобилизационные документы у мужчин, вручают повестки и выявляют нарушителей.

Таким образом представители ТЦК опровергают информацию о якобы своей бездеятельности на горнолыжных курортах Украины. Они подчеркивают, что мобилизационные мероприятия продолжаются на всей территории Прикарпатья, в том числе и в заведениях отдыха.

При этом, по словам Бойканюка, на курортах в основном находятся военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, забронированные согласно законодательству или же военнослужащие в отпуске или на реабилитации.

Напомним, украинская певица устроила пранк с ТЦК и попала в скандал. Так, молодая украинская певица Sowa устроила во Львове странный перформанс во время которого девушки переодетые в сотрудниц ТЦК останавливали на улице мужчин и просили их предъявить документы. Оказалось, что таким образом Диана Горбяк (Sowa) рекламировала свой концерт и приглашала людей посетить его.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что представитель ТЦК объяснил, как именно будут выявлять военнообязанных, которые не обновили свои данные. По его словам, их обнаруживают "во время мер оповещения" и передают полиции.