В Киевской области водитель наехал на сотрудника ТЦК: тот в ответ разбил ему стекло (видео)

В полиции проводят расследование

В Киевской области водитель отказался предоставлять документы сотруднику ТЦК и попытался скрыться с места происшествия. Военный в ответ разбил тому лобовое стекло.

Кадры происшествия разлетелись по сети 28 декабря, однако в СМИ появилась информация, что происшествие произошло 26 декабря неподалеку от Глевахи. В столичной полиции сообщили, что уже начали расследование по факту инцидента.

На кадрах видно, что мужчина игнорируя предупреждение правоохранителя пытается уехать с места происшествия и делает наезд на мужчину в форме.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

"Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь", — сказано в сообщении

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли сотрудники ТЦК останавливать автомобили во время действия военного положения. Законодательство устанавливает исчерпывающий перечень оснований для остановки транспортных средств работниками ТЦК.