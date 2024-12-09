Украинская певица устроила пранк с ТЦК и попала в скандал (видео)

"Креатив" остался непонятым

Молодая украинская певица Sowa устроила во Львове странный перформанс во время которого девушки переодетые в сотрудниц ТЦК останавливали на улице мужчин и просили их предъявить документы. Оказалось, что таким образом Диана Горбяк (Sowa) рекламировала свой концерт и приглашала людей посетить его.

Украинцам не понравился "пранк с ТЦК" и певицу начали жестко критиковать в соцсетях. Ее назвали "ненормальной" и обвинили в спекуляциях на теме войны.

С чего начался скандал

Украинская певица Sowa активно рекламирует свой сольный концерт, который должен состояться во Львове в пятницу, 13 декабря. Для этого девушка решила использовать странные пиар-техники.

Так, ее сестра и подруги оделись в форму сотрудниц ТЦК и вышли в центр Львова с "рейдом". Девушки подходили к мужчинам призывного возраста и просили их предъявить документы. После этого они приглашали всех на концерт певицы Sowa.

Свое пиар-видео артистка назвала "Рейд ТЦК на Площади Рынок" и оно активно распространяется по сети.

Стоит отметить, что такой "креатив" не оценили украинцы, которые начали буквально засыпать певицу негативными комментариями.

Реакция соцсетей

Одним из первых отреагировал блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он написал о том, что Sowa воспринимает войну в качестве "шоу для лайков".

"По факту это обесценивание и паразитирование на очень болезненной теме общества сегодня. Жаль, что за такие действия нет админ.ответственности и полноценного кенселинга. Неважно, что с вами был оператор. Вы превращаете войну в "перфоманс". Ты зашла на красную линию — болезненного и трагического. Расскажи что твой пранк это повод для улыбки семьям мобилизованных. Тем, кто ждет каждый день своих защитников и защитниц домой, тем, кто потерял их на этой проклятой войне, тем, у кого потеряны жизнь и здоровье навсегда", — написал Беспалов.

Рядовые украинцы в комментариях также негативно отнеслись к заигрываниям с темой войны и ее использованию в качестве такого странного "пиара":

Позиция певицы

Сама же артистка резко негативно отреагировала на критику в ее адрес и пригрозила блогеру Беспалову судом. Она заявила, что "не видит ничего плохого" в своей пиар-акции.

Таким образом она и ее команда якобы хотели стимулировать украинских мужчин призывного возраста вовремя обновлять свои данные и не бояться ТЦК.

"На самом деле, действительно, тема является крайне робкой для многих. И именно цель этого эксперимента заключается в том, чтобы люди были добросовестными и обновили свои данные и не боялись людей в форме. Именно страх порождает негативные эмоции по ТЦК …", — написала Sowa.

Что грозит украинцам за незаконное ношение военной формы

Стоит отметить, что в Украине гражданским лицам запрещено ходить в военной форме со знаками различия подразделений ВСУ или других воинских формирований.

Незаконное использование формы подпадает под административное нарушение и может грозить:

за первое нарушение — штраф от 2 550 до 3 400 гривен и конфискация формы;

повторное нарушение в течение года — штраф от 3 400 до 6 800 гривен или общественные работы сроком от 30 до 40 часов.

Право носить военную форму и ее атрибуты предоставлено только отдельным категориям граждан. К ним относятся:

действующие военнослужащие;

лицеисты;

курсанты военных учебных заведений;

резервисты;

военнообязанные на сборах;

отставники, которым разрешено использование формы.

Напомним, в киевском метрополитене люди обратили внимание на сомнительный рекламный баннер с ведущей Еленой Кравец, которая от имени военнослужащей рассказывает о проблемах некомфортного нижнего белья, которое, якобы, мешает ей выполнять боевые задачи на фронте. Некоторых украинцев возмутил такой "кринжовый" подход к этой теме и люди назвали это "неуважением" по отношению к женщинам-военным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пока Украина чуть ли не каждую ночь слушает воздушные тревоги, в сети начали продавать игрушечные "Шахеды". Мало того, их позиционируют, как "товары для праздников".