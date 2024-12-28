ТЦК працюють на гірськолижних українських курортах та активно роздають повістки (відео)

Представники ТЦК Прикарпаття спростовують інформацію про нібито свою бездіяльність

Співробітники ТЦК активно працюють на гірськолижних курортах Прикарпаття — вони роздають повістки військовозобов'язаним, перевіряють документи та виявляють порушників. Такі заходи почали вживати в рамках посилених мобілізаційних заходів, які проводяться в області.

Про це заявив представник Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк. Втім, зазначається, що зараз на курортах перебувають переважно чоловіки, які мають ту чи іншу відстрочку від мобілізації.

Так, на популярних гірськолижних курортах Прикарпаття проводять перевірки військовослужбовці Територіальних центрів комплектування. У рамках посилених мобілізаційних заходів перевіряють військово-мобілізаційні документи в чоловіків, вручають повістки та виявляють порушників.

Таким чином представники ТЦК спростовують інформацію про нібито свою бездіяльність на гірськолижних курортах України. Вони підкреслюють, що мобілізаційні заходи тривають на всій території Прикарпаття, зокрема і в закладах відпочинку.

При цьому, за словами Бойканюка, на курортах здебільшого перебувають військовозобов'язані, які мають право на відтермінування, заброньовані згідно із законодавством або ж військовослужбовці у відпустці чи на реабілітації.

Нагадаємо, українська співачка влаштувала пранк із ТЦК і потрапила у скандал. Так, молода українська співачка Sowa влаштувала у Львові дивний перформанс, під час якого дівчата, переодягнені у співробітниць ТЦК, зупиняли на вулиці чоловіків і просили їх пред’явити документи. Виявилося, що таким чином Діана Горбяк рекламувала свій концерт і запрошувала людей відвідати його.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що представник ТЦК пояснив, як саме виявлятимуть військовозобов’язаних, які не оновили свої дані. За його словами, їх виявляють "під час заходів оповіщення" та передають поліції.