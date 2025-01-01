"2025 станет годом Украины": полный текст новогоднего обращения Владимира Зеленского

Полное обращение главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением и пожелал, чтобы 2024 стал годом победы и возвращения.

Выступление президента транслировалось на главных телеканалах Украины и в эфире "единого телемарафона". "Телеграф" публикует полный текст и видео новогоднего поздравления Зеленского:

"За мной – "Украина-мать". Украина, твердо стоящая на ногах. Не склоняет головы, смотрит вперед, верит в свое будущее и победу над всем злом, которое Россия нам принесла. Украина, способная достичь справедливого мира, имея щит и меч. Защищая свой народ, свои цвета, свою независимость. Я обращаюсь сегодня ко всем, кто ценит Украину, бережет свое государство, говорит с любовью о нем: "Мое". Я благодарю вас за 2024-й. Нашим людям, проходящим все трудности с достоинством. Людям, для которых быть гражданами Украины – гордость. А для меня гордость – быть Президентом таких людей, украинцев и украинок, которые доказывают: никакие крылатые ракеты не одолеют народ, у которого есть крылья.

В этом високосном году мы доказывали это каждый день. И видели это вчера. Когда были окрылены счастьем, потому что на родную землю из плена вернулось 189 украинцев. Ибо они встретят Новый год дома. Потому что мы возвращаем своих. 1358 человек за этот год. 3956 украинцев за это время. И я называю не приблизительные, а очень точные цифры, потому что каждая из них – это человек, наш человек, очень важный человек. И с возвращением каждой мы возвращаем в Украину жизнь.

И как всякий раз, когда это происходит, плачем мы все. Неважно, растроганная мать, или это дождавшийся отец, или Президент Украины, мы плачем все, потому что все мы – люди и сохранили в себе свет…"

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