Зоологи объясняют, почему дикие звери все чаще заходят в города

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В центре Ивано-Франковска заметили необычного гостя. Прямо посреди улицы из лужи пил воду енот.

Об этом сообщают местные паблики. Стоит отметить, что в украинских городах все чаще замечают диких животных, а на городские окрестности выходят даже лоси и кабаны.

На обнародованном видео заметно, что посреди оживленной улицы из лужи пьет воду енот. Животное совершенно не обращало внимание на проходивших рядом людей и, напившись, неспешно побрело по своим делам.

"Енот пьет воду из лужи во Франковске. Похоже, пушистый нашел себе бесплатный водопой", — говорится в сообщении.

Почему дикие животные все чаще заходят в города

Одна из причин – разрастание городов. Застройка сокращает природную среду и виды, которые лучше приспосабливаются к изменениям, осваивают территории рядом с людьми. Это, в частности, лисы, барсуки и куницы, которые начинают приспосабливаться к жизни возле людей.

Еще один фактор – запрет охоты во время полномасштабной войны. Ведущий научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь объяснил, что за это время численность лис выросла, а некоторые звери стали меньше бояться людей. В городах заметны лоси и кабаны: из-за размеров их легче увидеть.

Молодые звери первыми осваивают новые территории вблизи человеческих поселений Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

По его словам, в города преимущественно заходят молодые животные, не знакомые с человеком. Они являются "пионерами" освоения новой территории, поэтому могут приближаться к поселениям.

Как вести себя, если встретили дикого зверя

Зоологи советуют держать дистанцию и не подкармливать животных. Когда звери привыкают получать пищу от людей, они чаще приближаются к ним и постепенно упускают навыки самостоятельного поиска корма.

Дикие животные могут переносить инфекции, в частности бешенство. Если зверь ведет себя необычно, например бросается на людей, не пытайтесь его поймать. В такой ситуации лучше обратиться в службу чрезвычайных ситуаций, где подскажут, как поступить.

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