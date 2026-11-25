Ассамблея призвала парламенты содействовать введению целевых санкций

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Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) приняла совместное заявление о возвращении украинских детей. Ассамблея осудила войну России против Украины и призвала государства-члены осудить политику депортации, принудительного перемещения, идеологической обработки и милитаризации детей.

Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Заявление подготовила и представила украинская делегация, а вместе с Украиной его поддержали Азербайджан, Албания, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония и Румыния.

"ПАЧЭС призывает правительства в координации с Украиной и через Международную коалицию за возвращение украинских детей продолжать дипломатическую, техническую и финансовую поддержку мероприятий по поиску, верификации, посредничеству, возвращению и реинтеграции детей", – сказала вице-спикер Елена Кондратюк.

Ассамблея поддержала выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Возвращение украинских детей" от 3 декабря 2025 года. Парламенты государств-членов призвали проводить слушания и регулярно контролировать, что делают правительства для поиска и защиты детей.

ПАЧЭС призвала парламенты и правительства сотрудничать в вопросе санкций против лиц и организаций, ответственных за нарушение прав украинских детей, и согласовывать эти санкции между юрисдикциями.