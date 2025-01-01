Предоставляет ли статус ВПЛ отсрочку от мобилизации: объяснил юрист

Если мужчина ВПЛ имеет одно из четырех оснований для оформления отсрочки, то ему нужно принести документы в ТЦК

Все военнообязанные в Украине должны состоять на военном учете в ТЦК и СП по месту жительства. Если мужчина имеет статус ВПЛ, то он должен стать на учет по фактическому месту жительства, а если у него есть основания для отсрочки, то оформить ее.

Статус внутренне перемещенного лица не позволяет оформить отсрочку от мобилизации, как пояснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии для "РБК-Украина". Однако мужчины-переселенцы имеют право на отсрочку по определенным основаниям согласно законодательству.

Он отметил, что решение о мобилизации мужчины-переселенца принимается в индивидуальном порядке, в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств.

При каких обстоятельствах ВПЛ может получить отсрочку

он имеет троих и более детей в возрасте до 18 лет, воспитывает ребенка с инвалидностью, ухаживает за больными родителями или женой (супругом), или наличие других обстоятельств, предусмотренных законом;

имеет заболевание, признанное медицинской комиссией как основание для непригодности к военной службе;

мужчина является студентом дневной формы обучения или он аспирант, или докторант;

лицо является работником критически важных компаний, учреждений и организаций.

Юрист напоминает, что для получения отсрочки лицу необходимо лично прийти в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

"Это могут быть свидетельства о рождении детей, медицинские справки, справки с места обучения или работы, документы, подтверждающие статус лица, нуждающегося в уходе и т.д.", — сказал Франчук.

Ранее "Телеграф" писал о том, кого из украинцев не мобилизуют в 2025 году.