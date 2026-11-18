Некоторые члены американской делегации встретили неожиданное приветствие улыбками

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Президент США Дональд Трамп 18 ноября во время визита на Филиппины начал здороваться с чиновниками, с которыми только что прибыл на встречу. Это произошло в Маниле после рукопожатия с президентом страны Фердинандом Маркосом-младшим.

Видео этого эпизода распространилось в сети. На записи Трамп идет рядом с Маркосом и повторяет его приветственные жесты, пожимая руки представителям собственной администрации. Встреча проходила у президентского дворца Малаканьянг, где после взаимных приветствий филиппинский лидер направился по красной дорожке к американской делегации.

Среди присутствующих были руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер, министр финансов США Скотт Бессент, государственный секретарь Марко Рубио и министр торговли Говард Латник. На красной дорожке также стояли торговый представитель США Джеймисон Грир и заместитель руководителя аппарата Белого дома Ден Скавино.

Как пишет The Daily Beast, Миллер, Латник и Бессент не скрывали улыбок, когда американский президент начал пожимать руки своей команде.

Члены команды улыбались во время приветствия Трампа Источник: Carlos Barria/REUTERS

В октябре внимание привлекло другое видео, на котором Трамп махал рукой и отдавал честь в сторону участка возле Белого дома, который казался пустым. На записи, снятой с другого ракурса, была видна группа строителей вдали.

Как сообщал "Телеграф", кадры появления Дональда Трампа в Белом доме 4 ноября привлекли внимание на фоне слухов о его здоровье.