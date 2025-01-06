Батько про них майже не говорить: що відомо про дітей Віталія Кіма і як вони виглядають

Голова Миколаївської ОДА показує дітей у соцмережах, але робить вкрай рідко

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, є не лише публічною особою та політиком, але й турботливим батьком трьох дітей. Разом із дружиною Юлією він виховує двох доньок — Євгенію та Олександру, а також сина Руслана.

На початку повномасштабного вторгнення родина Кіма була евакуйована у безпечне місце. У листопаді 2022 року дружина та діти повернулися до Миколаєва, коли ситуація в регіоні стала більш стабільною. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про спадкоємців Віталія Кіма.

Євгенія — старша донька родини Кім. Зараз їй 18 років. Відомо, що вона захоплюється творчістю і навчається. Однак де саме, невідомо. Подробиці про її діяльність залишаються поза увагою ЗМІ. Віталій Кім рідко публікує світлини старшої доньки.

Середня донька Віталія Кіма — Олександра. Зараз їй 15 років і вона навчається у школі. Чим саме займається донька мера Миколаєва — невідомо. Батьки не розголошують подробиць її життя у соцмережах, але іноді діляться світлинами.

Руслан — молодший син Віталія Кіма. Він народився 11 квітня 2017 року. Зараз хлопчикові 7 років і про нього є дещо більше інформації, ніж про його сестер. Віталій Кім ділився, що маленький Руслан дивує своїм нестандартним мисленням. Про це він розповів у "Тихому вечорі з Оленою Кравець".

Нагадаємо, що дружину Віталія Кіма звати Юлія. Вони познайомилися у 2010 році, на День міста Миколаїв. Юлія вийшла з подругою погуляти містом, в цей час Віталій також гуляв з другом. Тоді він запитав у неї, чи не змерзла вона — і так зав’язалася розмова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Сергія Притули. Він також багатодітний батько, і у нього теж дві доньки та один син.