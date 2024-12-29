Мама двух детей с миллионным доходом: что известно о жене нардепа Гончаренко и как она выглядит

Ольга Глова является дочерью экс-сотрудника советского "Газпрома"

Нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко можно назвать семейным человеком. Мужчина женат на Ольге Ярославовне Глове, и в этом браке у супругов появилось двое сыновей.

В 2024 году стало известно, что супруга Гончаренко получает с начала полномасштабной российско-украинской войны миллионные доходы. "Телеграф" рассказывает, что известно об Ольге Глове и как она выглядит.

Кто такая Ольга Глова

Родилась в Николаеве. Ольга встретила Алексея Гончаренко во время учебы в Одесском государственном медицинском университете, куда они поступили в один год.

"Я только поступил в мединститут. Первого сентября нас повели в анатомку — на первую лекцию. На столах лежали страшные для обычного человека "наглядные пособия" — трупы преступников, которыми из мест заключения традиционно поставляют медицинские образовательные учреждения. Напротив меня стояла прекрасная девушка. На протяжении всей лекции я за ней наблюдал, а потом понял, что… влюбился!" — рассказывал ранее политик.

Алексей и Ольга начали встречаться в 1997 году, а поженилась пара спустя шесть лет. В 2017 году Гончаренко заявил, что его тестем является бывший сотрудник российского "Газпрома".

"Мы с женой хотели купить дом и мы эти деньги одолжили… Одолжили 700 тыс. долларов у тестя, который работал в советском "Газпроме", работал водителем. Когда происходила корпоратизация "Газпрома", он получил свою долю акций", — рассказал Алексей.

В браке Гончаренко и Гловы родилось двое сыновей — Алексей (2006) и Кирилл (2018).

18-летний Алексей учится в Амстердамском университете на специальности "менеджмент". "Продолжаем работать на победу, чтобы наши дети работали над развитием Украины, а не спасали ее от уничтожения", — писал нардеп в сентябре 2023 года. Вернется ли после учебы парень на родину — вопрос открытый.

Гончаренко с сыном Кириллом (1 фото) и сыном Алексеем (2 фото). Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Чем занимается Ольга Глова

Известно, что по специальности Ольга — детский врач. Сейчас она частный предприниматель. С первый год полномасштабной войны Ольга Глова, согласно декларации, которую Алексей Гончаренко подал в 2024 году, получила доход 6 млн 680 тыс. 933 грн от предпринимательской деятельности (основной вид занятости – обработка данных и размещение информации на веб-узлах).

Супруга депутата владеет квартирой (61,5 кв. м) и чердаком (69 кв. м) в Одессе, приобретенными в 2019 году за 1,88 млн гривен, а также является совладелицей квартиры (54,5 кв. м) в Николаеве.

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