Семь детей от разных женщин: что известно о наследниках Дмитрия Гордона и где находятся его совершеннолетние сыновья

Телеведущий был женат трижды

Известный украинский интервьюер и телеведущий Дмитрий Гордон – отец семи детей от трех женщин. Они проживают в разных странах, совершеннолетние сыновья журналиста находятся за границей, а у одного из них есть гражданство другого государства.

Дмитрий Гордон был женат трижды и от каждого брака у него есть дети. "Телеграф" решил выяснить, что известно о его наследниках.

Что известно о детях Дмитрия Гордона

Ростислав Гордон

Старший сын Дмитрия родился в 1992 году. Его зовут Ростислав и он получил образование в Киевском институте международных отношений, после чего переехал в США. Увлекается фотографией и работает в творческой сфере. Живёт в Нью-Йорке, где занимается развитием собственных проектов. Первенец Дмитрия Гордона родился от женщины, по имени Наталья.

Дмитрий Гордон-младший

Второй сын журналиста от первого брака со Златой Емельяненко также живет в США. Дмитрий получил музыкальное образование в престижном Berklee College of Music в Бостоне. Он композитор и музыкант, активно работает в сфере музыкального продюсирования. Его работы пользуются популярностью среди молодой аудитории.

Елизавета Гордон

Дочь Дмитрия от второго брака с Еленой Сербиной Елизавета проживает в Украине, где строит собственную жизнь. Она поддерживает тесную связь с отцом и его семьей.

Лев Гордон

Третий сын журналиста живет в одной из европейских стран. Информация о его деятельности остается частной, но известно, что Лев интересуется технологиями и творческими проектами.

Санта Гордон

Первая дочь Дмитрия от третьего брака с журналисткой Олесей Бацман. Санта живет с родителями в Киеве. Она интересуется искусством и обучением, активно участвует в семейных мероприятиях.

Алиса Гордон

Алиса, вторая дочь от третьего брака, родилась в Бостоне в 2016 году. Она также проживает в Киеве. Девочка учится в школе, занимается спортом и балетом. Алиса трижды давала интервью отцу.

Лиана Гордон

Самая младшая дочь Дмитрия Гордона родилась в 2019 году. Родители иногда делятся снимками маленькой Лианы, но не рассказывают о подробностях ее жизни.

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