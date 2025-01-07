Мужчина показал документы, но ТЦК выписали штраф: когда это возможно

Административное взыскание с мужчины возможно и тогда, когда в электронном военно-учетном документе нет QR-кода

Военнообязанные мужчины при мобилизации могут получить штраф от ТЦК, если они не актуализируют свои данные. Однако мужчин также ожидает административное взыскание в случае, если военно-учетный документ в "Резерв+" не содержит QR-кода.

Электронный военно-учетный документ в "Резерве+" действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. Об этом говорится в решении Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области, передает "Судебно-юридическая газета".

Согласно данным, в октябре 2024 года мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать решение ТЦК по наложению на него штрафа в размере 17 000 грн.

"Так, 16.09.2024 он был остановлен работниками ТЦК для проверки военно-учетных документов. Так как бумажный военно-учетный документ, а именно военный билет, выданный ему 10.05.2000 года, находился в ТЦК для проставления отметки о прохождении ВВК, он предъявил проверяющим лицам указанный военно-учетный документ в электронном виде через мобильное приложение от Министерства обороны Украины "Резерв +"", — говорится в сообщении.

Не обращая внимания на информацию из приложения и объяснения мужчины, что согласно очереди ТЦК вернет ему с соответствующими отметками военный билет через три дня, он был насильно доставлен в ТЦК.

По словам мужчины, он остановился по требованию полиции, затем показал электронный военно-учетный документ из "Резерв+", а в бумажном виде военно-учетный документ не предъявил, поскольку в то время проходил ВЛК в городском ТЦК и военно-учетный документ находился там на отметке.

Однако электронный документ на тот момент не имел QR-кода, поэтому его доставили в ТЦК и выписали штраф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда полиция может задержать мужчину и доставить его в ТЦК.