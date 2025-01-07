Когда и при каких условиях можно избежать штрафа от ТЦК в 2025 году

Можно ли уменьшить сумму штрафа или обжаловать его

В Украине лица, нарушающие действующий закон об усилении мобилизации, могут получить штраф и быть привлеченными к административной ответственности. Однако при определенных условиях с января 2025 граждане могут избежать этого.

Об этом рассказала руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан и юрист практики военного права Даниил Гончаренко, передает "РБК-Украина". По их словам, можно не просто избежать штрафа в определенных случаях, но и снизить сумму уже полученного.

Как избежать штрафа от ТЦК в январе

Как подчеркнула Ан, избежать штрафа с начала 2025 года за нарушение военного учета можно только тогда, когда лицо признано невиновным в совершении такого нарушения. Например, гражданина не накажут за неявку в территориальный центр комплектования (ТЦК), если на это была уважительная причина.

Уважительными причинами неявки являются:

препятствие стихийного характера;

болезнь человека с документальным подтверждением;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие лицо возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника или близкого родственника его жены (супруга).

"Эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими доказательствами и документами. Однако важно своевременно уведомить ТЦК о наличии таких причин, иначе придется обжаловать наложенный штраф и подавать соответствующие доказательства уже в суд", – сказала она.

В то же время, Даниил Гончаренко добавил, что уже полученный штраф от ТЦК можно обжаловать в судебном порядке. У гражданина есть возможность уменьшить его сумму, а иногда даже отменить. Для этого нужно получить постановление о наложении штрафа, написать исковое заявление и в суде доказать противоправность действий ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при каких условиях полиция может задержать мужчину и доставить его в ТЦК.