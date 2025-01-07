Когда и при каких условиях можно избежать штрафа от ТЦК в 2025 году
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Можно ли уменьшить сумму штрафа или обжаловать его
В Украине лица, нарушающие действующий закон об усилении мобилизации, могут получить штраф и быть привлеченными к административной ответственности. Однако при определенных условиях с января 2025 граждане могут избежать этого.
Об этом рассказала руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан и юрист практики военного права Даниил Гончаренко, передает "РБК-Украина". По их словам, можно не просто избежать штрафа в определенных случаях, но и снизить сумму уже полученного.
Как избежать штрафа от ТЦК в январе
Как подчеркнула Ан, избежать штрафа с начала 2025 года за нарушение военного учета можно только тогда, когда лицо признано невиновным в совершении такого нарушения. Например, гражданина не накажут за неявку в территориальный центр комплектования (ТЦК), если на это была уважительная причина.
Уважительными причинами неявки являются:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь человека с документальным подтверждением;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие лицо возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
- смерть близкого родственника или близкого родственника его жены (супруга).
"Эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими доказательствами и документами. Однако важно своевременно уведомить ТЦК о наличии таких причин, иначе придется обжаловать наложенный штраф и подавать соответствующие доказательства уже в суд", – сказала она.
В то же время, Даниил Гончаренко добавил, что уже полученный штраф от ТЦК можно обжаловать в судебном порядке. У гражданина есть возможность уменьшить его сумму, а иногда даже отменить. Для этого нужно получить постановление о наложении штрафа, написать исковое заявление и в суде доказать противоправность действий ТЦК и СП.
Ранее "Телеграф" рассказывал, при каких условиях полиция может задержать мужчину и доставить его в ТЦК.