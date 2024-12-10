Кого боится Путин: Зеленский сообщил, что сказал Трампу о страхах российского правителя

Сейчас только США способны заставить Россию срочно искать мир, чего не могут осуществить другие.

Глава России Владимир Путин боится новоизбранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, Путин очень боится Китая, несмотря на то, что Пекин активно помогает российскому режиму не проиграть войну в Украине.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что сказал о страхах Путина Трампу под трехсторонней встречи в Париже, где находились Зеленский, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Лишь решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить продолжительный мир", – отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас только США способны заставить Россию срочно искать мир, чего не могут осуществить другие. Чтобы добиться успеха в принуждении России к миру, нужно единство США и европейских стран вместе со всеми, кто действительно ценит безопасность, сильные позиции и гарантии мира.

"Самое важное — работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз благодарю президента Макрона за ее организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Зеленский признался, что говорил с Трампом о "заморозке войны". Дипломатическое окончание войны сохранит больше жизней.

Напомним, после встречи с Зеленским в Париже Трамп заявил, что "формирует концепцию" реализации своего замысла о скором прекращении войны. По его словам, президент Украины "готов к переговорам" с Россией.